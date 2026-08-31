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Sabatina A Gazeta e CBN

Ricardo: ES tem maior taxa de investimento; é o Estado menos endividado

Candidato à reeleição, governador afirmou que o Estado tem a melhor solidez fiscal entre as unidades da federação

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 12:16

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

31 ago 2026 às 12:16
Ricardo Ferrraço, governador do ES, durante sabatina de A Gazeta e CBN Vitória. (Da ESq.p/dir.) Os jornalistas Leonel Ximenes, Abdo Filho, Fernanda Queiroz, Ricardo Ferraço, Leticia Gonçalves, Vilmara Fernandes, e Vitor Vogas.
Ricardo Ferrraço (ao centro) durante sabatina de A Gazeta e CBN Vitória. Da esquerda para a direita, os jornalistas Leonel Ximenes, Abdo Filho, Fernanda Queiroz, Ricardo Ferraço, Leticia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas. Carlos Alberto Silva

O governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição no pleito deste ano, disse que o Espírito Santo é o Estado que mais investiu em 2025 no Brasil e também é o menos endividado no país. A afirmação foi feita durante a sabatina de A Gazeta e CBN Vitória, realizada na manhã desta segunda-feira (31). 


“Somos o Estado com melhor solidez fiscal, que encerrou 2025 com a maior taxa de investimento da nossa história”, pontuou o emedebista. 


Em um comparativo direto, o candidato disse que “Estados importantes, como São Paulo, investem 6%, 8%”, enquanto o Espírito Santo investiu, em 2025, “20% da arrecadação”.

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Ricardo Ferrraço, governador do ES, durante sabatina de A Gazeta e CBN Vitória. (Da ESq.p/dir.) Os jornalistas Leonel Ximenes, Abdo Filho, Fernanda Queiroz, Ricardo Ferraço, Leticia Gonçalves, Vilmara Fernandes, e Vitor Vogas.

Caso Apex: Ricardo defende investigação e diz que não há dinheiro público na empresa

Alguns poderiam perguntar: mas vocês estão endividando o Estado? Nada disso, o Espírito Santo é o Estado menos endividado dentre os 27 Estados [unidades] da federação.

Ricardo Ferraço, governador do ES, candidato à reeleição

Segundo ele, essas condições atuais do Governo do Espírito Santo é o que mantém o Estado preparado e organizado para efetivar elevados investimentos em infraestrutura.


“Nós estamos com parque logístico ao Norte, com parque logístico ao Sul. Estamos vendo acontecer os maiores investimentos em infraestrutura portuária da nossa história, o que assegura que o nosso Estado, ganhando competitividade, terá capacidade inclusive de manter arranjos produtivos no segmento da distribuição. Porque o metro quadrado em São Paulo, para você fazer locação de distribuição, é muito mais caro que no Espírito Santo”, defende Ferraço.

O atual governador do Espírito Santo disse, ainda, que o Estado vem ponderando sobre as possíveis perdas de arrecadação. “Estamos fazendo todo um conjunto de raciocínio, na Secretaria da Fazenda. Porque se, por um lado, nós perdemos ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços], por outro lado nós vamos ganhar no IVA [Imposto sobre Valor Agregado], porque um conjunto de segmentos, como o financeiro, passará a ter tributação”, argumentou.


Com base nessa percepção, complementou, está “muito confiante nesse presente e nesse futuro do Espírito Santo”. Ele reconhece, por exemplo, que o Espírito Santo é um Estado mais produtor do que consumidor. E avalia que a reforma tributária “é basicamente a reforma de um imposto sobre o consumo".

A partir dessa análise, o candidato apresentou o conjunto de incentivos que o atual governo do Espírito Santo vem executando e mencionou o relatório recente do Banco Central. “Nos últimos 12 meses, o Espírito Santo foi um dos dois Estados que mais cresceram no Brasil. No mês de maio, fomos o Estado que mais cresceu”, salientou Ricardo Ferraço.

O Espírito Santo está preparado para a reforma tributária, porque nossos indicadores de governança são os melhores do país

Ricardo Ferraço, governador do ES, candidato à reeleição

Segundo ele, essa taxa de crescimento vem sendo mantida pelo Estado graças ao conjunto de investimentos realizados por empresas, ampliando a oferta de empregos no Espírito Santo, incluindo o que chamou de postos de trabalho de qualidade. Em razão dos incentivos para os investimentos no Estado, Ricardo considera que a balança entre consumo e produção está equilibrada.


“Você equilibra essa balança ampliando a capacidade de atrair para o Espírito Santo empresas que geram empregos de qualidade, e emprego de qualidade significa remuneração adequada, para que as pessoas possam levar dignidade para suas famílias e aumentar a base de consumo”, defende o candidato.

Além disso, o emedebista enfatizou que, dentre suas estratégias previstas para a economia do Estado, está o investimento para o fortalecimento do setor do turismo. “É uma das nossas grandes vocações. Tem crescido muito e, por certo, vai ser também uma enorme alavanca de desenvolvimento do Estado.”

Próximas sabatinas

As sabatinas estão programadas para as 10 horas, com duração de uma hora. O próximo encontro será com o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos), nesta terça-feira (1). Na quarta-feira (2), será a vez de Helder Salomão (PT). Participam o time de colunistas do site — Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas — e a âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz.


Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as entrevistas são feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest, divulgada na última quinta-feira (27).

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