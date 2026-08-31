Ricardo: ES tem maior taxa de investimento; é o Estado menos endividado

O governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição no pleito deste ano, disse que o Espírito Santo é o Estado que mais investiu em 2025 no Brasil e também é o menos endividado no país. A afirmação foi feita durante a sabatina de A Gazeta e CBN Vitória, realizada na manhã desta segunda-feira (31).





“Somos o Estado com melhor solidez fiscal, que encerrou 2025 com a maior taxa de investimento da nossa história”, pontuou o emedebista.





Em um comparativo direto, o candidato disse que “Estados importantes, como São Paulo, investem 6%, 8%”, enquanto o Espírito Santo investiu, em 2025, “20% da arrecadação”.