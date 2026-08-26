Volkswagen organiza ofensiva no segmento de picapes com Tukan e Amarok

A Volkswagen escolheu a 71ª Festa do Peão de Barretos (SP) para iniciar uma ofensiva de produtos no segmento de picapes, revelando o visual externo da inédita Tukan e exibindo, pela primeira vez, a nova geração da Amarok. A estratégia faz parte de um plano de investimentos de R$ 20 bilhões na América do Sul até 2028, prevendo a introdução de 21 novos modelos na região.





Desenvolvida e produzida no Complexo Industrial de São José dos Pinhais (PR), a Tukan possui 76% de índice de nacionalização e chegará às concessionárias no primeiro semestre de 2027.





O projeto marca a primeira aplicação da plataforma modular MQB da Volkswagen em uma picape. Para atender às demandas de transporte de carga, segundo a montadora, a arquitetura recebeu um entre-eixos alongado e um sistema de suspensão traseira do tipo feixe de molas desde as configurações de entrada.





O modelo, que foi apresentado sem nenhum tipo de camuflagem, trouxe duas opções de cabine. A versão cabine dupla topo de linha Extreme foi exibida na cor de lançamento Amarelo Canário. Já a configuração cabine simples foi mostrada na versão de entrada Robust, com foco voltado ao uso profissional e comercial, apresentando cabine encurtada e caçamba de maior comprimento utilitário.