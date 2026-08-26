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Volkswagen organiza ofensiva no segmento de picapes com Tukan e Amarok

Montadora revelou o design externo da intermediária e a nova geração da média, que fez sua primeira aparição pública na Festa do Peão de Barretos

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 17:07

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

26 ago 2026 às 17:07
VW Tukan
Um dos modelos apresentados em Barretos, a VW Tukan chega no primeiro semestre de 2027 ao Brasil. Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen escolheu a 71ª Festa do Peão de Barretos (SP) para iniciar uma ofensiva de produtos no segmento de picapes, revelando o visual externo da inédita Tukan e exibindo, pela primeira vez, a nova geração da Amarok. A estratégia faz parte de um plano de investimentos de R$ 20 bilhões na América do Sul até 2028, prevendo a introdução de 21 novos modelos na região.


Desenvolvida e produzida no Complexo Industrial de São José dos Pinhais (PR), a Tukan possui 76% de índice de nacionalização e chegará às concessionárias no primeiro semestre de 2027. 


O projeto marca a primeira aplicação da plataforma modular MQB da Volkswagen em uma picape. Para atender às demandas de transporte de carga, segundo a montadora, a arquitetura recebeu um entre-eixos alongado e um sistema de suspensão traseira do tipo feixe de molas desde as configurações de entrada.


O modelo, que foi apresentado sem nenhum tipo de camuflagem, trouxe duas opções de cabine. A versão cabine dupla topo de linha Extreme foi exibida na cor de lançamento Amarelo Canário. Já a configuração cabine simples foi mostrada na versão de entrada Robust, com foco voltado ao uso profissional e comercial, apresentando cabine encurtada e caçamba de maior comprimento utilitário.

O que foi divulgado sobre a Tukan

A dianteira da Tukan adota um conjunto óptico elevado com iluminação em LED em todas as versões. O para-choque frontal abriga tomadas de ar integradas a elementos em tom preto que envolvem a seção inferior. Nas laterais, o desenho é estruturado por vincos que se cruzam na área central formando um padrão em X, acompanhado por caixas de roda com contornos angulosos e molduras de proteção tridimensionais na base da carroceria.


Na parte traseira, a versão cabine dupla Extreme traz uma faixa preta horizontal conectando as lanternas em LED, além de para-choque integrado à composição visual. 


Na opção de cabine simples, a Robust, o elemento preto decorativo entre as lanternas foi removido com base em pesquisas com clientes de frotas, visando reduzir custos de reparabilidade e simplificar a manutenção diária.


Segundo a Volkswagen, a caçamba da Tukan foi projetada com espaço interno dimensionado para o transporte de pallets padronizados e inclui uma caixa de ferramentas integrada. A montadora oferecerá uma linha de acessórios dedicada para personalização do compartimento de carga. A Tukan começará a ser vendida no mercado brasileiro no primeiro semestre de 2027. 

Amarok camuflada
VW Amarok
A Nova VW Amarok será lançada no Brasil em 2027, com produção na Argentina. Volkswagen/Divulgação

Paralelamente, a fabricante apresentou a Nova Amarok sob uma camuflagem artística. Produzida no Centro Industrial de General Pacheco, na Argentina, a nova geração da picape média acumulou mais de 800 mil unidades fabricadas no país vizinho desde 2010, das quais 465 mil foram exportadas para mais de 100 países. O lançamento comercial do novo modelo está confirmado para 2027.


A camuflagem da Nova Amarok foi desenvolvida pelo time de Design regional e estampa referências a pontos geográficos da América do Sul, como o Monte Fitz Roy, Cataratas do Iguaçu, Amazônia, Linhas de Nasca, o calçadão de Copacabana e os Moais da Ilha de Páscoa. O padrão gráfico inclui também ilustrações de cactos, chapéus, botas e elementos topográficos. A marca confirmou que alguns desses desenhos serão incorporados como easter eggs no modelo de produção.


Embora os dados técnicos detalhados de potência e torque não tenham sido divulgados, a Volkswagen confirmou que a Nova Amarok contará com powertrain eletrificado e será a configuração mais potente da história do modelo. 


A engenharia e a validação do conjunto mecânico estão sendo conduzidas pelas equipes locais para operação nos diferentes terrenos, altitudes e amplitudes térmicas do continente sul-americano. A Nova Amarok tem sua chegada ao mercado confirmada para o mesmo ano.


*Com informações da Volkswagen Brasil.

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