Kia estreia no segmento de picapes com a Tasman; veja preços e detalhes técnicos

Apresentada no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo de 2025, a Kia Tasman chegou oficialmente às concessionárias brasileiras, na versão GL, por R$ 249.990. A primeira picape da história da marca sul-coreana também marca uma nova fase da montadora no país, onde até então tinha uma atuação mais tímida.





Construída sobre chassi do tipo body-on-frame, a Tasman tem 3.270 mm de entre-eixos e proporções que buscam equilibrar o espaço interno com a capacidade de movimentação em terrenos fora de estrada.





O desenho exterior afasta-se de linhas agressivas tradicionais do segmento, usando traços mais angulosos e quadrados. A dianteira traz a grade integrada ao conceito “Tiger Face” e conjunto óptico com a assinatura luminosa “Star Map”.





As laterais exibem para-lamas que integram as luzes à carroceria e ângulos de 45 graus nos elementos visuais, enquanto o para-brisa adota uma posição mais vertical. Na traseira, a tampa da caçamba traz o logotipo da marca estampado em relevo, e o para-choque abriga degraus embutidos nos cantos para facilitar o acesso ao compartimento de carga.





Sob o capô, a Tasman traz o motor 2.2 turbodiesel Smartstream de quatro cilindros, que entrega 210 cv a 3.800 rpm e 45 kgfm de torque. O propulsor atua em conjunto com uma transmissão automática de oito velocidades e sistema de tração nas quatro rodas.





O condutor conta com sete modos de condução, sendo quatro padrão (Eco, Normal, Sport e My Drive) e três dedicados ao fora de estrada (Neve, Lama e Areia). A capacidade de carga útil é de 1.007 kg, com volume de caçamba de 1.173 litros (1.512 mm de comprimento, 1.572 mm de largura e 540 mm de profundidade) e capacidade máxima de tração de até 6.200 kg.