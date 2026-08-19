Kia estreia no segmento de picapes com a Tasman; veja preços e detalhes técnicos

Apresentada no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo de 2025, a Kia Tasman chegou oficialmente às concessionárias brasileiras, na versão GL, por R$ 249.990. A primeira picape da história da marca sul-coreana também marca uma nova fase da montadora no país, onde até então tinha uma atuação mais tímida.
Construída sobre chassi do tipo body-on-frame, a Tasman tem 3.270 mm de entre-eixos e proporções que buscam equilibrar o espaço interno com a capacidade de movimentação em terrenos fora de estrada.
O desenho exterior afasta-se de linhas agressivas tradicionais do segmento, usando traços mais angulosos e quadrados. A dianteira traz a grade integrada ao conceito “Tiger Face” e conjunto óptico com a assinatura luminosa “Star Map”.
As laterais exibem para-lamas que integram as luzes à carroceria e ângulos de 45 graus nos elementos visuais, enquanto o para-brisa adota uma posição mais vertical. Na traseira, a tampa da caçamba traz o logotipo da marca estampado em relevo, e o para-choque abriga degraus embutidos nos cantos para facilitar o acesso ao compartimento de carga.
Sob o capô, a Tasman traz o motor 2.2 turbodiesel Smartstream de quatro cilindros, que entrega 210 cv a 3.800 rpm e 45 kgfm de torque. O propulsor atua em conjunto com uma transmissão automática de oito velocidades e sistema de tração nas quatro rodas.
O condutor conta com sete modos de condução, sendo quatro padrão (Eco, Normal, Sport e My Drive) e três dedicados ao fora de estrada (Neve, Lama e Areia). A capacidade de carga útil é de 1.007 kg, com volume de caçamba de 1.173 litros (1.512 mm de comprimento, 1.572 mm de largura e 540 mm de profundidade) e capacidade máxima de tração de até 6.200 kg.
Na cabine, a Tasman adota arquitetura horizontal no painel e revestimentos fabricados com materiais renováveis e reciclados, como bioplásticos, couro sintético bio-PU e tecidos de garrafas PET. O espaço traseiro oferece 915 mm para as pernas dos passageiros e encosto do banco com reclinação de 25 graus.
O destaque tecnológico é o painel panorâmico com 29,6 polegadas totais de área de exibição, composto por um quadro de instrumentos digital de 12,3", uma tela de 5" para o sistema de climatização e uma central multimídia de 12,3" compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.
A lista de equipamentos de série inclui seis airbags, freios a disco ventilados nas quatro rodas com ABS e EBD, controles de estabilidade (ESC) e tração (TCS), assistente de partida em rampa (HAC), controle de descida (DBC), assistente de estabilidade de reboque (TSA), sistema de frenagem pós-colisão (MCB), fixação Isofix, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e câmera de ré. A Kia confirmou que um pacote com assistentes avançados à condução (ADAS) será oferecido no país em uma versão posterior.
A Kia Tasman GL já está disponível nas concessionárias da marca no Brasil em cinco opções de cores: Branco Claro, Branco Neve, Cinza Aço, Cinza Interestelar e Preto Aurora. O modelo conta com garantia de fábrica de 5 anos sem limite de quilometragem.
Kia Tasman GL 2.2 Turbodiesel 4x4
- Motor: 2.2 Smartstream, 4 cilindros, turbodiesel
- Potência: 210 cv a 3.800 rpm
- Torque: 45 kgfm
- Câmbio: Automático de 8 marchas
- Tração: 4x4 com 7 modos de condução (Eco, Normal, Sport, My Drive, Neve, Lama e Areia)
- Estrutura: Chassi sobre chassi (body-on-frame)
- Entre-eixos: 3.270 mm
- Espaço para pernas no banco traseiro: 915 mm
- Dimensões da caçamba: 1.512 mm (comprimento) x 1.572 mm (largura) x 540 mm (profundidade)
- Volume da caçamba: 1.173 litros
- Capacidade de carga: 1.007 kg
- Capacidade de tração: 6.200 kg
- Telas do painel: Quadro digital de 12,3", clima de 5" e multimídia de 12,3" (29,6" no total)
- Segurança: 6 airbags, freios a disco nas 4 rodas, ESC, TCS, HAC, DBC, TSA, MCB, sensores dianteiros/traseiros e câmera de ré
- Garantia: 5 anos sem limite de quilometragem
- Preço: R$ 249.990
*Com informações da Kia.
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