Receita de espaguete à carbonara com creme de leite: HZ ensina passo a passo

A cremosidade e o sabor defumado do espaguete à carbonara faz dele um clássico italiano irresistível. Embora sua receita original contenha apenas guanciale (embutido de bochecha de porco), queijo curado ralado e gema de ovo, há quem adicione creme de leite - o que alguns apreciadores do prato consideram uma heresia.
Polêmicas à parte, sabemos que a famosa pasta alla carbonara é uma delícia, com ou sem creme de leite. Confira abaixo as instruções de preparo!
Espaguete à carbonara com creme de leite
Ingredientes:
- 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
- Meio pacote de macarrão tipo espaguete cozido al dente (250g)
- 1 xícara (chá) de bacon bem picado, frito e escorrido
- Meia colher (chá) de sal
- Meia colher (chá) de glutamato monossódico
- 1 pitada de pimenta-do-reino
- 1 ovo batido
- 1 xícara (chá) de creme de leite fresco (200g)
- 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
- Em uma panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter.
- Junte o bacon frito, o macarrão, o sal, o glutamato monossódico e a pimenta-do-reino.
- Acrescente o ovo, misturando bem, e adicione o creme de leite. Mexa e retire do fogo.
- Polvilhe com o queijo parmesão ralado e sirva em seguida.