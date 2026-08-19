Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Receita de espaguete à carbonara com creme de leite: HZ ensina passo a passo
Faça em casa

Receita de espaguete à carbonara com creme de leite: HZ ensina passo a passo

Queridinho dos fãs de massa, o clássico italiano tem na gema de ovo seu principal ingrediente
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 16:16

Espaguete à carbonara
Espaguete à carbonara. Foto: Marca Ajinomoto
A cremosidade e o sabor defumado do espaguete à carbonara faz dele um clássico italiano irresistível. Embora sua receita original contenha apenas guanciale (embutido de bochecha de porco), queijo curado ralado e gema de ovo, há quem adicione creme de leite - o que alguns apreciadores do prato consideram uma heresia. 

Polêmicas à parte, sabemos que a famosa pasta alla carbonara é uma delícia, com ou sem creme de leite. Confira abaixo as instruções de preparo! 
Espaguete à carbonara com creme de leite

Ingredientes: 

  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal 
  • Meio pacote de macarrão tipo espaguete cozido al dente (250g)
  • 1 xícara (chá) de bacon bem picado, frito e escorrido
  • Meia colher (chá) de sal
  • Meia colher (chá) de glutamato monossódico
  • 1 pitada de pimenta-do-reino
  • 1 ovo batido
  • 1 xícara (chá) de creme de leite fresco (200g)
  • 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado


Modo de preparo:

  1. Em uma panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. 
  2. Junte o bacon frito, o macarrão, o sal, o glutamato monossódico e a pimenta-do-reino.
  3. Acrescente o ovo, misturando bem, e adicione o creme de leite. Mexa e retire do fogo.
  4. Polvilhe com o queijo parmesão ralado e sirva em seguida.

Fonte: Ajinomoto. Clique para ver mais receitas

Veja Também 

Imagem de destaque

Lasanha à carbonara é uma dica para o almoço de domingo

Lasanha à bolonhesa

Lasanha à bolonhesa: veja receita com o tradicional molho de carne moída

Imagem de destaque

Veja receita de espaguete com rabada do chef Claude Troisgros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Helio Santos, professor, escritor e doutor em Administração
Da universidade à diretoria: escritor aponta desafios da inclusão no mercado de trabalho
Imagem de destaque
ES tem 28 captações da Cesan em atenção ou estado crítico
Imagem de destaque
Morre aos 101 anos o preso mais velho dos EUA — que recebeu oito vezes a 'última refeição', mas não foi executado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados