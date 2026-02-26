Gastronomia

Espaguete à carbonara: 3 receitas práticas para inovar no jantar

Aprenda a preparar opções saborosas desse clássico da culinária italiana

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 19:49

Espaguete à carbonara Crédito: Imagem: Food Arena | Shutterstock

Clássico da culinária italiana, o espaguete à carbonara combina poucos ingredientes e muito sabor, resultando em uma refeição cremosa e reconfortante. Versátil e fácil de preparar, ele permite diferentes combinações para sair do básico e transformar a refeição da noite em um momento especial.

A seguir, aprenda a preparar 3 receitas de espaguete à carbonara para o jantar!

1. Espaguete à carbonara

Ingredientes

250 g de macarrão espaguete

150 g de bacon cortado em cubos

3 ovos

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 dente de alho picado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, leve água ao fogo alto para ferver. Adicione o sal e cozinhe o espaguete até ficar al dente . Reserve 1 xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Em uma tigela, bata os ovos com o queijo parmesão ralado até formar um creme homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Adicione o bacon em cubos e frite até ficar dourado e levemente crocante. Acrescente o alho e refogue rapidamente, apenas até liberar aroma, sem deixar dourar demais. Acrescente o espaguete cozido à frigideira, misturando bem para envolver na gordura do bacon. Desligue o fogo.

Com o fogo desligado, despeje a mistura de ovos e queijo sobre o espaguete, mexendo rapidamente para que o calor da massa cozinhe os ovos e forme um molho cremoso. Adicione aos poucos a água reservada do cozimento para ajustar a textura do molho. Sirva em seguida.

Espaguete à carbonara com cogumelo Crédito: Imagem: Kritchai7752 | Shutterstock

2. Espaguete à carbonara com cogumelo

Ingredientes

250 g de macarrão espaguete

1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

1 xícara de chá de castanha-de-caju crua

1 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de levedura nutricional

1 dente de alho picado

Azeite, sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar e para deixar de molho a castanha-de-caju

Modo de preparo

Em uma tigela, deixe a castanha-de-caju crua de molho em água por pelo menos 4 horas. Escorra. Após esse tempo, no liquidificador, bata a castanha-de-caju crua com 1 xícara de chá de água e a levedura nutricional até obter um creme liso. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Em uma panela grande, leve água ao fogo alto para ferver. Adicione o sal e cozinhe o espaguete até ficar al dente . Reserve 1 xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue o alho rapidamente e acrescente o cogumelo. Cozinhe em fogo médio até ficarem macios e levemente dourados. Reduza para o fogo baixo, adicione o creme batido à frigideira e misture bem. Acrescente o espaguete cozido e envolva no molho. Adicione lentamente a água reservada do cozimento para ajustar a cremosidade. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

3. Espaguete à carbonara com salmão

Ingredientes

250 g de macarrão espaguete

200 g de salmão cortado em cubos

2 ovos

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de manteiga

Azeite, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, leve água ao fogo alto para ferver. Adicione sal e cozinhe o espaguete até ficar al dente . Reserve 1 xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Em uma tigela, bata os ovos com o queijo parmesão ralado até formar um creme homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite com a manteiga em fogo médio. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Adicione o salmão e cozinhe até ficar levemente dourado por fora e cozido por dentro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reduza o fogo para baixo e acrescente o espaguete cozido à frigideira, misturando delicadamente. Desligue o fogo.

Com o fogo desligado, despeje a mistura de ovos e queijo sobre o espaguete, mexendo rapidamente para que o calor da massa cozinhe os ovos e forme um molho cremoso. Adicione aos poucos a água reservada do cozimento para ajustar a textura. Finalize com salsinha e sirva em seguida.