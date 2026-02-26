Astrologia

Horóscopo do mês: previsões para os 12 signos em março de 2026

Astróloga explica quais são as tendências do mês para cada nativo do zodíaco

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 18:49

Março será um mês de sensibilidade aguçada e atenção aos processos internos

Março será um mês importante para compreender os sentimentos e assumir responsabilidades concretas. Os astros sinalizam coragem, desejo de expansão e o fortalecimento dos laços familiares. Para que isso se concretize, entretanto, será preciso realismo, cautela e responsabilidade.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

No início do mês, o ariano viverá um momento de recolhimento e introspecção

Energia geral

No início do mês, você vivenciará um momento de recolhimento e introspecção. Nesse cenário, sentirá a necessidade de se manter em silêncio para processar questões internas que estavam guardadas. Será um período voltado para o encerramento de ciclos, em que a sua intuição estará mais aguçada. Ao mesmo tempo, a clareza mental poderá oscilar. Depois, haverá vitalidade e desejo de renovação, bem como grandes responsabilidades e a necessidade de encarar a realidade de forma madura. Nesse contexto, procure evitar reações impulsivas.

Relacionamentos

No início de março, você estará mais sensível e empático(a), o que ajudará a resolver pendências do passado. Será um período voltado à conexão espiritual e à dedicação ao outro, mas cuidado para não se anular ou idealizar demais as pessoas. Por volta da metade do mês, a busca por autoafirmação ficará mais evidente, e seus desejos se tornarão mais claros. Ao mesmo tempo, poderão surgir tensões entre suas vontades e as expectativas alheias. Fique atento(a) ao risco de excessos e à busca por prazer imediato.

Trabalho e dinheiro

Na primeira quinzena de março, procure ter cautela no ambiente profissional, pois mal-entendidos e falhas na comunicação poderão ocorrer com mais frequência. Neste momento, você encontrará, no lar e nos familiares, o apoio necessário para se sentir seguro(a) em sua carreira. Posteriormente, a sua determinação tenderá a aumentar, despertando um forte desejo de liderar e realizar as ambições. No entanto, o sucesso no trabalho e nas finanças dependerá da disciplina e do senso de realidade. Logo, evite gastos impulsivos motivados por um otimismo exagerado.

Touro

No começo do mês, a vida social e as amizades do taurino passarão por um filtro rigoroso

Energia geral

No início de março, você desejará rever os projetos futuros e o papel que desempenha dentro dos grupos que frequenta. A sua intuição estará forte neste período, mas acompanhada de certa confusão mental. Diante disso, procure silenciar a mente para distinguir a realidade das meras expectativas. A partir da metade do mês, a sua energia se voltará para o encerramento de ciclos. Nesse cenário, haverá a necessidade de se isolar para lidar com questões do inconsciente. Será importante encarar as limitações estruturais e abandonar antigas ilusões, bem como exercitar a paciência e realizar uma verdadeira limpeza emocional.

Relacionamentos

A vida social e as amizades passarão por um filtro rigoroso no começo do mês. Inclusive, mal-entendidos com amigos ou grupos poderão surgir, exigindo a revisão de acordos passados. No processo, tome cuidado com a tendência a idealizar as pessoas, pois isso possivelmente levará a decepções. Depois, os relacionamentos entrarão em uma fase mais reservada. Será possível que segredos ou sentimentos guardados venham à tona, demandando uma postura madura e realista. Diante desse cenário, procure evitar excessos e expectativas desmedidas, priorizando conexões que ofereçam segurança emocional verdadeira.

Trabalho e dinheiro

Na primeira metade de março, as finanças e o trabalho serão beneficiados pela sua capacidade de comunicação e aprendizado. Nesse cenário, inclusive, o contato com pessoas próximas poderá favorecer novas ideias e oportunidades de ganhos, especialmente por meio de cursos ou pequenas viagens. Entretanto, a colaboração em equipe exigirá cuidado redobrado. Portanto, evite conflitos por divergências de opinião ou ações impulsivas que possam comprometer a sua imagem perante o grupo. Posteriormente, projetos que vinham sendo preparados ganharão força total.

Gêmeos

A partir da segunda quinzena do mês, a capacidade de comunicação do geminiano será fundamental para concretizar metas

Energia geral

Na primeira metade de março, haverá uma certa confusão sobre quais caminhos seguir. O momento exigirá cautela com os planos e uma revisão sobre os objetivos que pareciam definidos. Também será importante distinguir o que é real do que é apenas idealização. Depois, a sua atenção se voltará para os grupos e projetos coletivos. Você sentirá um impulso maior para agir nesse setor. Contudo, poderá se deparar com cobranças e com a necessidade de assumir grandes responsabilidades. Diante disso, procure ter maturidade para encarar limitações e abandonar fantasias.

Relacionamentos

O início do mês favorecerá o reencontro com os amigos e a revisão de vínculos que estavam desgastados. Devido à sensibilidade em alta, será possível estabelecer conexões profundas. Apesar disso, tenha cuidado para não se anular ou ser enganado(a) por falsas promessas em ambientes coletivos. Da metade de março em diante, seus desejos pessoais ganharão força. Além disso, você buscará por mais liberdade. Ao mesmo tempo, poderão surgir tensões entre as suas vontades e as necessidades alheias. Portanto, atente-se à tendência a agir com impulsividade para agradar alguém ou para se destacar.

Trabalho e dinheiro

No começo de março, dedique mais atenção aos prazos e aos diálogos profissionais , pois erros do passado poderão ressurgir para serem corrigidos. Além disso, procure não tomar decisões repentinas na carreira motivadas por irritações momentâneas. A partir da segunda quinzena do mês, a sua capacidade de comunicação será fundamental para concretizar as metas. Em relação às finanças, o sucesso virá da habilidade em gerenciar os recursos com os pés no chão, evitando gastos desnecessários impulsionados por um otimismo sem fundamento. O momento pedirá que firme boas parcerias e mantenha a organização com o dinheiro.

Câncer

Neste mês, o canceriano sentirá a necessidade de expandir os horizontes

Energia geral

Nos primeiros dias do mês, você sentirá a necessidade de expandir os horizontes, buscar novos conhecimentos e se destacar. Todavia, poderá se deparar com uma certa confusão mental. Logo, tome cuidado com a impulsividade ao se expressar e evite a rigidez e a teimosia. Posteriormente, exigências grandes possivelmente surgirão em diversos setores da vida. Nesse cenário, haverá uma cobrança maior para assumir responsabilidades e tomar decisões definitivas sobre o seu futuro. Ao longo do período, será preciso agir com maturidade diante de imprevistos.

Relacionamentos

Você estará mais sensível e em busca de conexões profundas no início do mês. No processo, porém, tenderá a idealizar as pessoas e a se frustrar com expectativas não atendidas. Ademais, a comunicação com quem ama precisará de mais atenção para evitar mal-entendidos. Isso porque a tendência será de um clima tenso nos relacionamentos. Ainda, haverá a possibilidade de conflitos entre o tempo dedicado aos seus objetivos pessoais e às necessidades das pessoas ao redor. Essa situação, por sua vez, exigirá que evite gastos excessivos com lazer ou com tentativas de impressionar os outros.

Trabalho e dinheiro

Na primeira metade do mês, você tenderá a se deparar com muitas ideias e oportunidades de destaque no setor profissional. No entanto, tenha cuidado com a desorganização e com promessas que não conseguirá cumprir. Além disso, procure dedicar mais atenção a documentos e contratos, revisando tudo com cautela para evitar equívocos. A partir da segunda quinzena de março, poderão surgir desafios que demandarão estrutura e esforço contínuo. Lembre-se de que a disciplina e a resiliência serão essenciais para que consiga alcançar os objetivos e superar os obstáculos.

Leão

Na primeira quinzena do mês, o leonino estará mais vulnerável, buscando conexões profundas e evitando a superficialidade

Energia geral

No começo do mês, haverá uma forte tendência a se sentir sobrecarregado(a) por emoções intensas ou assuntos do passado que retornaram demandando encerramento de ciclos. Será importante investir na introspecção diante desse contexto, assim como ter cautela com ilusões ou percepções distorcidas da realidade. Posteriormente, o cenário mudará. Você buscará expandir os horizontes. No entanto, o desejo de crescimento e liberdade poderá vir acompanhado de responsabilidades sérias, exigindo assim que estruture os sonhos com senso de realidade e maturidade.

Relacionamentos

Na primeira quinzena do mês, você se encontrará em um momento de vulnerabilidade, buscando conexões profundas e evitando a superficialidade. No processo, tome cuidado para não se anular ou se perder em fantasias românticas. Além disso, procure esclarecer mal-entendidos por meio de conversas sinceras. Já na segunda metade de março, as relações se tornarão mais leves. Entretanto, alguns desafios poderão surgir, como o conflito entre o desejo de aventura e os compromissos assumidos. Neste período, evite promessas exageradas ou comportamentos impulsivos em busca de reconhecimento. O segredo será agir com maturidade.

Trabalho e dinheiro

Nos primeiros dias do mês, redobre a cautela com as finanças, pois haverá tendência a erros de julgamento ou ao recebimento de informações incompletas. No ambiente profissional, você sentirá uma pressão maior para dominar novos conhecimentos. Ademais, projetos que envolvem parcerias exigirão clareza para evitar prejuízos. Além disso, a partir da metade de março, surgirão oportunidades de crescimento na carreira. Contudo, elas demandarão esforço e paciência. Os resultados virão por meio da organização e da capacidade em lidar com restrições impostas por superiores ou situações fora do seu controle.

Virgem

Na primeira metade do mês, o virginiano deverá redobrar o cuidado com parcerias comerciais e assinatura de documentos

Energia geral

Uma confusão mental poderá dificultar o seu discernimento no início do mês. Por conta disso, será preciso revisar acordos e a maneira como interage com os outros, além de evitar a tomada de decisões definitivas. Depois, você entrará em uma fase de transformação profunda. Nesse contexto, crises necessárias ao seu crescimento possivelmente irão emergir, o(a) convidando a encarar realidades que vinham sendo ignoradas. O momento exigirá maturidade e uma postura realista diante de perdas ou mudanças inevitáveis.

Relacionamentos

Questões mal resolvidas tenderão a retornar em suas parcerias no começo de março. Ademais, comunicações confusas poderão gerar tensões, exigindo paciência para ouvir e reavaliar acordos emocionais. O ideal será ter cautela com a tendência a idealizar ou se sacrificar excessivamente pelo outro, pois a realidade possivelmente irá divergir das suas expectativas. Na segunda metade do mês, haverá propensão a conflitos entre os planos pessoais e os projetos com a pessoa amada. Logo, se prepare para cobranças e para a necessidade de estabelecer limites claros.

Trabalho e dinheiro

Na primeira metade do mês, redobre o cuidado com parcerias comerciais e assinatura de documentos. Ademais, embora o trabalho em grupo esteja favorecido, você deverá ter cautela para não depositar expectativas excessivas nos outros. Após o dia 15, se afaste de gastos motivados por um otimismo exagerado sobre ganhos futuros. Será o momento de organizar as finanças com disciplina, encarando as limitações do orçamento e evitando investimentos arriscados que prometem soluções mágicas ou lucros sem o devido esforço.

Libra

A partir da metade do mês, o libriano sentirá a necessidade de estabelecer limites claros para proteger a sua energia vital

Energia geral

No começo de março, você vivenciará um período de reorganização pessoal. Nesse cenário, procure dedicar mais atenção ao bem-estar, revisar hábitos de saúde e colocar em ordem pendências negligenciadas anteriormente. Afinal, falhas na comunicação e pequenos esquecimentos poderão gerar confusões ou sobrecarga emocional. A partir da metade do mês, surgirá a necessidade de estabelecer limites claros para proteger a sua energia vital. No processo, o ideal será agir com cautela e paciência, evitando decisões impulsivas, sobretudo em momentos de tensão ou cansaço físico extremo.

Relacionamentos

Na primeira quinzena do mês, você buscará parcerias baseadas na cooperação e no apoio mútuo. Apesar disso, a tentativa de conciliar os seus desejos com as exigências alheias poderá causar desgastes. Portanto, procure evitar jogos de poder ou disputas de ego que possam levar ao isolamento. Da metade de março em diante, as relações tenderão a se tornar mais intensas, o que exigirá maturidade para lidar com as responsabilidades compartilhadas. Será o momento ideal para investir no diálogo honesto visando resolver conflitos ou insatisfações, bem como para romper com padrões que limitam a sua liberdade.

Trabalho e dinheiro

No campo profissional, as oportunidades de crescimento e reconhecimento estarão em alta durante todo o mês. Inclusive, a sua carreira poderá passar por uma fase de expansão, em que os esforços semeados anteriormente renderão bons frutos. Aproveite o período para buscar ideias que tragam satisfação verdadeira. Todavia, tenha cautela com investimentos arriscados e gastos impulsivos, sobretudo no início de março. Posteriormente, você estará mais aberto(a) a parcerias. Apenas procure agir com objetividade nas negociações para evitar mal-entendidos.

Escorpião

Na primeira metade do mês, o escorpiano tenderá a se deparar com uma certa nostalgia e com a necessidade de reavaliar as suas relações

Energia geral

No início do mês, você desejará expressar a sua criatividade e buscar prazer. Além disso, tenderá a revisar projetos pessoais e passatempos que foram deixados de lado. Porém, imprevistos poderão causar frustrações, sobretudo se não houver flexibilidade. Ao longo do período, procure ter cautela para não se perder em fantasias ou comportamentos impulsivos. Depois, a sua atenção se voltará para a organização dos afazeres e para o autocuidado. Neste período, haverá a necessidade de colocar ordem na vida e estabelecer limites claros na rotina.

Relacionamentos

Na primeira metade do mês, você tenderá a se deparar com uma certa nostalgia e com a necessidade de reavaliar as suas relações. No processo, mal-entendidos com pessoas próximas poderão se fazer presentes. Por conta disso, será fundamental esclarecer situações do passado, assim como ter cuidado com a tendência a idealizar parcerias. Na segunda quinzena de março, os relacionamentos exigirão mais comprometimento e maturidade. Inclusive, conflitos possivelmente surgirão se houver excesso de cobrança. Logo, evite fazer promessas que não conseguirá cumprir e dedique-se a construir laços baseados no apoio mútuo e na sinceridade.

Trabalho e dinheiro

No começo de março, você viverá uma fase de ajustes, em que a necessidade de revisar processos ou contratos se fará presente. Para evitar confusões neste momento, procure redobrar a atenção com a comunicação e com o uso de ferramentas de trabalho. A partir da metade do mês, as exigências poderão aumentar no setor profissional, demandando disciplina e organização. Neste período, surgirão, ainda, dúvidas sobre qual caminho seguir, e o ideal será estruturar a sua carreira com seriedade. No campo financeiro, busque ter cautela com gastos excessivos voltados ao lazer.

Sagitário

Para o sagitariano, o mês trará crescimento e produtividade profissional

Energia geral

Na primeira quinzena do mês, você dedicará mais atenção à família e às questões domésticas. Será um período de revisão sobre as suas origens e a forma como se sente em seu ambiente íntimo. No processo, haverá a possibilidade de confusão mental ou a necessidade de solucionar pendências do passado, mesmo que isso gere instabilidade emocional. Na segunda metade de março, novas responsabilidades tenderão a surgir, trazendo uma cobrança maior para estruturar os seus desejos. Diante disso, procure lidar com as limitações reais de forma madura e objetiva.

Relacionamentos

A vida familiar e os relacionamentos passarão por ajustes importantes no início do mês. No processo, inclusive, mal-entendidos poderão ocorrer. Portanto, opte por ouvir mais e falar menos, evitando assim mágoas desnecessárias. Ademais, tome cuidado com a tendência a se sacrificar excessivamente pelos outros ou criar expectativas irreais. Posteriormente, o clima continuará tenso nas relações. Haverá a possibilidade de conflitos entre os desejos individuais e as expectativas dos parentes ou da pessoa amada. O segredo para superar esses desafios será manter a honestidade sobre as suas carências, além de estabelecer clareza sobre os limites de cada um.

Trabalho e dinheiro

No início de março, haverá a oportunidade de organizar melhor as finanças de longo prazo. Para tanto, será preciso evitar investimentos arriscados baseados apenas na intuição. No ambiente profissional, você buscará crescimento e produtividade, embora possa sentir que as suas ideias estão sendo testadas ou limitadas por regras externas. A partir da metade do mês, redobre o cuidado para não gastar impulsivamente em busca de satisfação imediata. Pelo contrário, dedique-se a gerenciar os recursos e a transformar as emoções com senso de realidade.

Capricórnio

A partir da segunda quinzena do mês, a atenção do capricorniano se voltará para as emoções e a vida pessoal

Energia geral

No começo do mês, você poderá se sentir confuso(a) ou perder o foco com facilidade, o que exigirá um esforço maior para manter os pés no chão. Por isso, precisará dedicar mais atenção à sua forma de se expressar e ao processamento de informações, revisando conversas e documentos. A partir da segunda quinzena de março, a sua atenção se voltará para as emoções e a vida pessoal. Este período, por sua vez, exigirá maturidade para encarar questões domésticas que vinham sendo evitadas.

Relacionamentos

Na primeira metade do mês, as parcerias e os compromissos sérios poderão passar por uma fase de expansão e proteção. Haverá maior facilidade em encontrar apoio e crescer ao lado de quem você ama. Contudo, a comunicação com pessoas próximas, como irmãos e vizinhos, possivelmente se tornará turbulenta, o que exigirá paciência para desfazer confusões do passado. Posteriormente, será possível que surjam tensões entre os desejos pessoais e as necessidades familiares. Portanto, atente-se a possíveis exageros na busca por conforto ou para compensar insatisfações.

Trabalho e dinheiro

No início de março, as trocas de mensagens e as viagens curtas tenderão a estar em alta, mas sujeitas a imprevistos e mudanças de última hora. Logo, procure organizar melhor os seus recursos, além de evitar tomar decisões importantes em contratos e negociações sem se atentar a dados concretos. A partir da metade do mês, o seu foco se voltará para a organização do trabalho. Nesse cenário, será preciso agir com realismo, bem como se afastar de investimentos arriscados motivados por um otimismo excessivo.

Aquário

No início do mês, a sensibilidade do aquariano nas trocas afetivas estará em alta

Energia geral

Na primeira metade do mês, a tendência será de dispersão e de percepções confusas sobre as suas necessidades básicas. Por conta disso, você precisará realizar uma revisão profunda sobre os próprios valores e a forma como lida com a realidade material, além de ter cautela antes de tomar decisões definitivas. Por volta da segunda quinzena de março, a sua atenção se voltará para a comunicação e o ambiente ao seu redor. Nesse contexto, haverá uma pressão maior para ser objetivo(a) e responsável em relação ao que diz e escreve. Infelizmente, uma “névoa” poderá distorcer a realidade, exigindo que estabeleça limites claros para não se perder em mal-entendidos.

Relacionamentos

A sensibilidade nas trocas afetivas estará em alta no início de março. Ao mesmo tempo, haverá certa confusão entre sentimentos e interesses. De modo geral, será um período importante para reavaliar valores compartilhados e ajustar as expectativas que estavam fora da realidade. Da metade do mês em diante, você tenderá a se expressar de forma direta. Todavia, essa postura poderá entrar em conflito com as demandas da rotina, da saúde ou do trabalho. No caso, atente-se a exageros verbais ou à busca por prazer imediato em conversas superficiais, pois tais atitudes possivelmente irão gerar tensões desnecessárias.

Trabalho e dinheiro

No começo do mês, você tenderá a estar mais produtivo(a) na rotina profissional. Por outro lado, a área financeira precisará de cuidado redobrado. Isso porque mal-entendidos, erros em pagamentos ou impulsos de consumo poderão comprometer o orçamento. Nesse cenário, procure revisar as contas e evitar investimentos arriscados. Posteriormente, você ainda deverá gerenciar as finanças com maturidade e cuidado, evitando gastos motivados por um otimismo exagerado. Busque resultados concretos que tragam maior estabilidade e dedique-se ao planejamento material de longo prazo.

Peixes

A partir da metade de março, oportunidades de crescimento por meio de atividades criativas ou de lazer poderão surgir ao pisciano

Energia geral

Na primeira quinzena do mês, você precisará lidar com excesso de informações e sentimentos confusos. Por conta disso, poderá sentir a necessidade de se voltar para si e entender as próprias motivações. Apenas evite agir por impulso, pois o momento será de ajustes internos. A partir da metade de março, o cenário mudará. Você desejará concretizar o que foi planejado. Porém, a pressa deverá ser equilibrada com o senso de realidade. Para isso, procure dedicar atenção à criação de uma base segura para os seus desejos, abandonando ilusões e encarando os fatos como eles são.

Relacionamentos

O começo do mês favorecerá encontros significativos e uma conexão empática com as pessoas ao redor. Inclusive, você poderá sentir a necessidade de ouvir e acolher o outro, fortalecendo assim os laços afetivos. Apesar disso, a comunicação tenderá a estar confusa. Logo, procure ter cautela com o que diz e com a forma como o outro compreende as suas palavras. Depois, haverá o desejo de se libertar e expressar os valores pessoais dentro das relações. Ao mesmo tempo, será importante redobrar o cuidado com comportamentos exagerados ou gastos excessivos motivados por impulsos emocionais.

Trabalho e dinheiro

As finanças e o trabalho passarão por estruturações no início do mês. Inclusive, haverá a possibilidade de uma certa lentidão em relação aos retornos financeiros. Por isso, será necessário organizar as contas e manter o realismo sobre os recursos. A partir da metade de março, poderão surgir oportunidades de crescimento por meio de atividades criativas ou de lazer. No entanto, o risco de excessos materiais também estará presente. Logo, tenha cautela com os gastos e com promessas otimistas demais.