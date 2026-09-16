Qual carta do Tarot representa o seu signo? Conheça o arcano de cada um

Apesar do nome assustar algumas pessoas, “A Morte” é uma das cartas mais profundas do tarot e representa Escorpião. Seu significado está ligado à transformação, encerramento de ciclos, renascimento e desapego. A energia escorpiana entende que algumas versões de nós precisam morrer para que outras possam nascer. Seu desafio é aceitar as mudanças sem tentar controlar todos os processos de transformação.