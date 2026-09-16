PM apreende máquinas caça-níqueis em garagem de casa em Vitória

Policiais militares da Força Tática flagraram uma exploração de jogos de azar dentro da garagem de uma casa no bairro São Pedro, em Vitória, na noite de terça-feira (15). No local, às margens da Rodovia Serafim Derenzi, os PMs apreenderam sete máquinas caça-níqueis, dinheiro e equipamentos utilizados no monitoramento do espaço onde eram realizadas as apostas. Durante a ação, os militares também apreenderam uma pistola calibre 380, munições e uma pequena quantidade de maconha. Um homem de 36 anos foi detido.





Segundo a PM, as equipes realizavam patrulhamento na Serafim Derenzi quando receberam informações sobre a existência das máquinas e de uma possível arma de fogo no local. Os policiais foram até o endereço e flagraram a situação.





Durante as diligências, os militares foram informados de que o responsável pelas máquinas utilizava uma televisão instalada no quarto para acompanhar a movimentação no cômodo. No imóvel, foi localizado um cofre contendo uma pistola calibre .380, três carregadores, munições de diferentes calibres, munições deflagradas e R$ 550 em espécie. Também foi encontrada uma bucha de maconha.





Ainda de acordo com a PM, o responsável pela arma apresentou documentação referente ao registro e à aquisição do armamento e das munições. Contudo, o material foi apreendido em razão da atividade ilícita constatada durante a ocorrência, incluindo a posse ilegal de munições de calibre .38.





Ao final da ocorrência, as sete máquinas caça-níqueis foram apreendidas, juntamente com R$ 825 em espécie encontrados no interior dos equipamentos, e um gravador digital (DVR) com imagens do local. O responsável pelas máquinas foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória