Banestes Loteria deve começar a operar até o final do ano

Subsidiária do banco estadual responsável por explorar o serviço público de apostas no Espírito Santo ainda está em fase de escolha do parceiro que vai operacionalizar o negócio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:26

A Banestes Loteria, subsidiária do banco estatal do Espírito Santo, tem previsão de começar a operar até o fim do ano. O diretor-presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, afirmou, durante a divulgação dos resultados do primeiro semestre de 2025, que o banco está em fase de escolha do parceiro que vai operacionalizar o novo negócio de apostas e trazer tecnologia.

“Esse parceiro tem que vir com experiência internacional e com todas as certificações. Então, nós estamos nessa fase agora, da escolha do parceiro, e a gente espera, até o final do ano, já começar a operar efetivamente a loteria”, afirmou.

Para o diretor-presidente do banco, o projeto do Banestes Loteria vai trazer muito benefícios para o Estado. Diferentemente de outras plataformas de apostas — as chamadas bets —, que não geram recursos para o governo, a Banestes Loteria vai direcionar verbas para o Espírito Santo.

Segundo ele, esses recursos poderão ser investidos diretamente em áreas cruciais, como educação e saúde, além de gerar dividendos que retornarão para o governo do Estado, para a execução de políticas públicas.

A Banestes Loteria vai ofertar produtos em pontos de venda físicos e também pela internet. Há previsão ainda de iniciar uma negociação com os correspondentes bancários (Banesfácil), além de abrir novos pontos. E também haverá oferta das modalidades on-line, por ter uma boa aceitação do público.

