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Fotografia e identidade

Exposição no Mucane reúne fotógrafas brasileiras em diferentes olhares sobre a latinidade

Mostra apresenta trabalhos que atravessam temas como ancestralidade, memória, território, corpo e pertencimento
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 27 de Setembro de 2026 às 12:00

Exposição no Mucane reúne fotógrafas brasileiras em diferentes olhares sobre a latinidade
Exposição no Mucane reúne fotógrafas brasileiras em diferentes olhares sobre a latinidade Jupter Entretenimento / Divulgação

O que significa ser latino-americano? A partir de diferentes experiências e perspectivas, 13 fotógrafas brasileiras exploram essa questão na Mostra Internacional Luz del Fuego de Mulheres Brasileiras na Fotografia, em cartaz no Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas” (Mucane), em Vitória. Com entrada gratuita, a exposição reúne trabalhos que abordam temas como território, ancestralidade, memória, corpo, pertencimento e as relações com a terra.


Com curadoria de Helen Salomão e Taynara Barreto, a mostra propõe um olhar para a diversidade das experiências latino-americanas a partir da produção de mulheres brasileiras. Nas fotografias, a latinidade aparece em diferentes dimensões: nas memórias familiares, nos saberes transmitidos entre gerações, nas manifestações religiosas e nas lutas por direitos.


A exposição reúne séries de Rapha Dutra, Ingrid Barros, Mergulha e Voa, Monique Burigo, Nina Leal, A Transälien, Tamara dos Santos, Isa Arnas, Francielle Nonato, Sonia Goés, Mylena Tiodósio, Marina Soares e Eloá Souto.

Entre fotografia, identidade e território
Mostra apresenta trabalhos que atravessam temas como ancestralidade, memória, território, corpo e pertencimento
Mostra apresenta trabalhos que atravessam temas como ancestralidade, memória, território, corpo e pertencimento Jupter Entretenimento / Divulgação

Mais do que reunir diferentes trabalhos fotográficos, a mostra cria um espaço para discutir como mulheres brasileiras constroem imagens sobre si mesmas, suas comunidades e os lugares aos quais pertencem.


A exposição também presta homenagem a Luz del Fuego (1917–1967), artista, bailarina, naturista e feminista nascida em Cachoeiro de Itapemirim. Sua trajetória, marcada pelo enfrentamento de padrões de gênero e de moralidade, serve como ponto de partida para reflexões sobre liberdade, autonomia e o direito das mulheres de construir a própria imagem.


Criado durante a pandemia de Covid-19, o projeto já realizou cinco edições com fotografias em grandes formatos instaladas em espaços públicos do Espírito Santo e de capitais latino-americanas, como Cidade do México, Buenos Aires, Bogotá, Santiago e Lima.


A temporada no Mucane representa a primeira ocupação do projeto em uma instituição cultural. Além das fotografias, a exposição conta com impressões fine art, cenografia, catálogo digital e ações educativas.

Exposição também recebe escolas

A programação educativa inclui visitas mediadas e encontros com a curadoria. Para as escolas, as atividades podem ser adaptadas à faixa etária dos estudantes, com atenção especial às turmas da rede pública.


A proposta é aproximar os alunos dos processos de criação das fotógrafas e das questões levantadas pelas obras, estimulando a observação, a interpretação e a troca de perspectivas.

Aprender a ler arte envolve observar, perceber escolhas, relacionar uma imagem com a própria experiência e compreender que existem diferentes maneiras de interpretar o mundo

Lucilene Dias, produtora executiva da exposição

A mostra fica em cartaz no Mucane até 10 de outubro. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Serviço

Mostra Internacional Luz del Fuego de Mulheres Brasileiras na Fotografia


Quando: até 10 de outubro

Onde: Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas” (Mucane)

Endereço: Avenida República, 121, Centro Histórico de Vitória

Entrada: gratuita

Visitas escolares: mediante agendamento pelo e-mail [email protected]

Informações: (27) 3222-4560

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