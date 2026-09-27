Exposição no Mucane reúne fotógrafas brasileiras em diferentes olhares sobre a latinidade

O que significa ser latino-americano? A partir de diferentes experiências e perspectivas, 13 fotógrafas brasileiras exploram essa questão na Mostra Internacional Luz del Fuego de Mulheres Brasileiras na Fotografia, em cartaz no Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas” (Mucane), em Vitória. Com entrada gratuita, a exposição reúne trabalhos que abordam temas como território, ancestralidade, memória, corpo, pertencimento e as relações com a terra.





Com curadoria de Helen Salomão e Taynara Barreto, a mostra propõe um olhar para a diversidade das experiências latino-americanas a partir da produção de mulheres brasileiras. Nas fotografias, a latinidade aparece em diferentes dimensões: nas memórias familiares, nos saberes transmitidos entre gerações, nas manifestações religiosas e nas lutas por direitos.





A exposição reúne séries de Rapha Dutra, Ingrid Barros, Mergulha e Voa, Monique Burigo, Nina Leal, A Transälien, Tamara dos Santos, Isa Arnas, Francielle Nonato, Sonia Goés, Mylena Tiodósio, Marina Soares e Eloá Souto.