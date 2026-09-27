Pet idoso: 7 perguntas para fazer ao veterinário antes de mudar a alimentação

Quando um cão ou gato envelhece, é comum surgir a dúvida: a alimentação precisa mudar? A resposta depende das necessidades de cada animal. Ranna Sousa, clínica geral e docente do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, exemplifica que, antes de escolher um produto apenas pela indicação “sênior” na embalagem, vale conversar com o médico-veterinário sobre o peso, a saúde e a rotina do pet . “A avaliação nutricional individual faz parte dos cuidados recomendados para essa fase da vida”, conta.