Lula diz a Globo que não irá a último debate do 1º turno; presidente participará de podcast

Em comício no domingo (27), Flávio antecipou o desejo de participar do debate da Globo. "Vamos no debate da Globo. Está confirmado aqui. Ele (Lula) que lute. Eu quero ir para lá para poder debater com ele. Então, estou chamando Lula para o debate. 'Lula, eu quero você no debate da Globo. Vem debater comigo porque eu vou esfregar verdade na sua cara'", disse Flávio em entrevista a jornalistas.