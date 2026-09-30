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Após nomeação

Rodrigo Pacheco toma posse como ministro do TCU

Ex-senador ocupa vaga aberta por Bruno Dantas no Tribunal de Contas da União

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 17:31

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 set 2026 às 17:31

BRASÍLIA - O ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco tomou posse nesta quarta-feira (30) no cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de segunda-feira (28).

O ex-senador ocupa a vaga aberta com a saída de Bruno Dantas, que deixou a corte de Contas para atuar na iniciativa privada. A indicação foi aprovada recentemente pelo Congresso Nacional.

Rodrigo Pacheco toma posse como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU)
Rodrigo Pacheco toma posse como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Johnnes Cardoso/TCU

Nascido em Porto Velho, Rondônia, e criado em Minas Gerais, Rodrigo Pacheco tem 49 anos de idade, é advogado e foi deputado federal antes de ser eleito senador, em 2018. No Senado, presidiu a Casa em dois mandatos consecutivos.

Nos últimos meses, o nome de Pacheco chegou a ser mencionado entre os possíveis indicados ao Supremo Tribunal Federal (STF). O senador também foi sondado para disputar o governo de Minas Gerais nas eleições de outubro, mas optou por não concorrer.

O Tribunal de Contas da União é composto por nove ministros. Três são indicados pelo presidente da República e seis são escolhidos pelo Congresso Nacional. Os cargos são vitalícios, com aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade.

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