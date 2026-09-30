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Linha Kids da Água Pedra Azul terá rótulos colecionáveis da Turma da Mônica

Marca capixaba lança edição colecionável e dá sequência à campanha que leva o nome de pessoas para as garrafas

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 17:27

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 set 2026 às 17:27
A partir da primeira quinzena de outubro, a Água Pedra Azul vai relançar a linha Kids em parceria com a Turma da Mônica
A partir da primeira quinzena de outubro, a Água Pedra Azul vai relançar a linha Kids em parceria com a Turma da Mônica Divulgação/Água Pedra Azul

A criança corre, brinca, diverte-se o dia inteiro e, às vezes, até esquece de beber água. A pausa para hidratação, geralmente, vem dos pais, que precisam interromper a brincadeira para cuidar do pequeno. Mas a diversão não precisa parar, nem mesmo na hora de recarregar as energias.

Isso porque, a partir da primeira quinzena de outubro, a Água Pedra Azul vai relançar a linha Kids em parceria com a Turma da Mônica. A edição colecionável é licenciada pela Maurício de Sousa Produções e promete tornar a pausa para a água uma parte ainda mais gostosa e divertida do dia.

Serão seis personagens em dezenas de artes diferentes, e cada rótulo traz uma indicação de recorte - depois de beber a água, a criança recorta, guarda e troca as figuras com os amigos, montando a própria coleção.

A escolha da causa, entretanto, não é casual. A Sociedade Brasileira de Pediatria reforça que beber água todos os dias é fundamental para a saúde das crianças e que a quantidade ideal cresce conforme a idade, o clima, a alimentação e o nível de atividade física de cada uma.

Por isso, pequenos hábitos, como ter a própria garrafinha por perto e ver os pais bebendo água, são gestos que ensinam a criança a importância de se hidratar sozinha.

"A gente não queria só estampar personagens numa embalagem. Queria dar para os pais uma ferramenta simples para tornar a hidratação divertida, porque sabemos que a maioria das crianças não bebe água sozinha. Se a garrafinha vira uma coleção que a criança quer completar, beber água deixa de ser uma cobrança para virar brincadeira”, afirma André Souto, gerente de Marketing da Água Pedra Azul.

Do nome na garrafa aos personagens da infância
Edição Nomes da Água Pedra Azul conta com mais de 200 nomes diferentes
Edição Nomes da Água Pedra Azul conta com mais de 200 nomes diferentes Divulgação/Água Pedra Azul

A edição Kids chega logo depois de outra ação recente da marca, a Edição Nomes. Nela, o rótulo tradicional da garrafinha de 510ml sem gás vem com diferentes

nomes de pessoas no lugar da marca Pedra Azul. São mais de 200 nomes diferentes no lançamento, com possibilidades de substituições ou adições de nomes ao longo dessa edição especial.

Para a empresa, a ação faz com que a garrafa se torne gesto de carinho com o consumidor e também um item para se guardar ou presentear. Assim, as duas campanhas partem da mesma ideia: aproximar a marca das pessoas por meio do afeto e tornar memorável um produto do dia a dia.

Água Pedra Azul

A Água Pedra Azul é uma água mineral natural do Espírito Santo, com fonte na Mata Atlântica e fábrica em Marechal Floriano (ES). Hoje sob a segunda geração da família Rambalducci, a marca é reconhecida pela pureza e pelo orgulho capixaba.

Instagram: @aguapedraazul

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