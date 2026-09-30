Linha Kids da Água Pedra Azul terá rótulos colecionáveis da Turma da Mônica

A edição Kids chega logo depois de outra ação recente da marca, a Edição Nomes. Nela, o rótulo tradicional da garrafinha de 510ml sem gás vem com diferentes

nomes de pessoas no lugar da marca Pedra Azul. São mais de 200 nomes diferentes no lançamento, com possibilidades de substituições ou adições de nomes ao longo dessa edição especial.