Festival agita Anchieta com show de Zé Geraldo e mais de 50 pratos com frutos do mar

O Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri, considerado um dos mais tradicionais do Espírito Santo, chega à sua 28ª edição na praça de eventos do balneário, em Anchieta, de 9 a 18 de outubro. Com entrada gratuita e área coberta, a festa vai reunir mais de 30 expositores e terá aproximadamente 50 opções de pratos à base de frutos do mar.





A programação também inclui aulas-show com chefs capixabas, apresentações culturais e shows musicais diariamente - um deles com uma atração nacional: o cantor Zé Geraldo, que sobe ao palco na noite do dia 10, sábado, às 23h.





A expectativa da organização é receber cerca de 100 mil pessoas ao longo dos dez dias do festival, que é realizado em Iriri há quase três décadas.