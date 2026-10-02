Festival agita Anchieta com show de Zé Geraldo e mais de 50 pratos com frutos do mar

O Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri, considerado um dos mais tradicionais do Espírito Santo, chega à sua 28ª edição na praça de eventos do balneário, em Anchieta, de 9 a 18 de outubro. Com entrada gratuita e área coberta, a festa vai reunir mais de 30 expositores e terá aproximadamente 50 opções de pratos à base de frutos do mar.
A programação também inclui aulas-show com chefs capixabas, apresentações culturais e shows musicais diariamente - um deles com uma atração nacional: o cantor Zé Geraldo, que sobe ao palco na noite do dia 10, sábado, às 23h.
A expectativa da organização é receber cerca de 100 mil pessoas ao longo dos dez dias do festival, que é realizado em Iriri há quase três décadas.
Dedicado aos frutos do mar, o cardápio reúne preparações como paella marineira, moquecas variadas (peixe, camarão, cação e sururu), feijoada de mariscos e arrozes de polvo e de lula. Há também mariscada, escondidinho de camarão com banana-da-terra, hambúrguer de camarão e polvo, bobó de camarão, bacalhau com grão-de-bico e talharim ao vôngole.
Salmão grelhado, torta, quibe, lasanha, escalope e suflê de peixe desfiado entram na lista, que traz ainda comida japonesa, sorvete e petiscos variados feitos com carne e frango. Drinques e chope artesanal estão entre as opções de bebida.
Para quem se interessa em acompanhar ao vivo técnicas de preparo de pratos, como a paella marineira definida como símbolo do evento, a programação terá aulas-show gratuitas com os chefs Gilson Surrage, Davi Pires, Núbia Barcelos, Fer Braga, Suzi Ferreira, Aline Peruzzi, Ivane Rezende e Hamilton Júnior.
09/10 - Sexta-feira
17h - Abertura do evento
19h - Aula-show com o prato-símbolo do evento: paella à marinheira, com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires
20h - Show com Banda Frequency
22h30 - Show com Banda Mundo e Cia
1h - Encerramento
10/10 - Sábado
08h às 17h - 1ª Etapa do Circuito de Beach Tennis, Praia da Areia Preta, próximo à lagoa
12h - Abertura do evento
12h30 - Aula-show com a chef Núbia Barcelos. Prato: Macarrão de Juçara à Moda Capixaba (com frutos do mar)
13h30 - Show com Jana Santos e Banda
16h30 - Apresentação cultural com Nonna Adélia
19h - Abertura oficial do evento
20h - Show com Serginho Oliveira
23h - Show nacional com Zé Geraldo
1h - Encerramento
11/10 - Domingo
8h às 17h - 1ª Etapa do Circuito de Beach Tennis, Praia da Areia Preta, próximo à lagoa
12h - Abertura do evento
13h - Aula-show com a chef Fer Braga. Sobremesa: Banoffee
14h - Show com Gabriel Rezende
19h - Aula-show com a chef Suzy Ferreira. Prato: arroz de mariscos, homenagem a algumas marisqueiras de Inhaúma e Iriri
20h - Show com Wender Dalton e Banda
22h30 - Show com Cadu Caruzo (tributo a Cazuza)
1h - Encerramento
12/10 - Segunda-feira
12h - Abertura do evento
12h30 - Aula-show infantil com a chef Suzy Ferreira e os chefs mirins Bento e Anita. Receita: minicookies com gotas de chocolate
13h - Momento lúdico com Andreia Estrelinha: contação de histórias, jogos teatrais, pinturas faciais e brincadeiras. Distribuição de pipoca e algodão-doce para as crianças
16h - Apresentação cultural Jongo Mirim
17h - Missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida com o pároco Padre Luiz Antônio
19h - Show com Paulinho Bolzan e Banda
21h30 - Show com Wavila e Banda
0h - Encerramento
13/10 - Terça-feira
18h - Abertura do evento
19h - Aula-show com a chef Aline Peruzzi. Prato: fondue de talharim
19h30 - Show com Cristian Godoy
22h - Show com Luiz Show
0h - Encerramento
14/10 - Quarta-feira
18h - Abertura do evento
19h - Aula-show com a chef Ivane Rezende. Prato: risone ao molho de tomate e camarão 19h30 - Show com Gustavo Ribeiro
21h30 - Show com Banda Nabrasi
0h - Encerramento
15/10 - Quinta-feira
18h - Abertura do evento
19h - Aula-show em homenagem ao Dia do Professor. Prato: arroz cremoso do mar às montanhas
20h - Show com Júlio França
22h - Show com Banda Big River
0h - Encerramento
16/10 - Sexta-feira
17h - Abertura do evento
19h - Aula-show com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires. Prato: Pérola do Mar
19h30 - Show com Banda TDG
22h - Show com Rogério Aço Doce
1h - Encerramento do evento
17/10 - Sábado
12h - Abertura do evento
13h - Aula-show com a chef Fer Braga. Sobremesa: torta de limão
13h30 - Show com Samblec
19h - Aula-show com o chef Hamilton Júnior. Prato: risoto de atum
20h - Show com Douglas Lopes e Banda
22h30 - Show com Banda Flor de Cactus
1h - Encerramento do evento
18/10 - Domingo
12h - Abertura do evento
12h30 - Show com Ostenta Samba
15h - Apresentação do Jongo São Benedito
16h30 - Apresentação do Bloco Afro Baobá
18h - Orquestra Amigos do Violão
20h - Show com Thiarlys e Melina
22h - Encerramento
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28º FESTIVAL CAPIXABA DE FRUTOS DO MAR DE IRIRI
Quando: de 9 a 18 de outubro de 2026
Onde: Praça de eventos de Iriri, em Anchieta
Horários: abertura entre 12h e 18h conforme o dia, com encerramento entre 22h e 1h (consulte a programação)
Estrutura: área coberta, área de alimentação com mesas e cadeiras, banheiros, espaço para crianças e segurança
Entrada gratuita
Mais informações: @iririvivo.