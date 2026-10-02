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Até hambúrguer de camarão

Festival agita Anchieta com show de Zé Geraldo e mais de 50 pratos com frutos do mar

Com 10 dias de programação gratuita, o Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri é um dos mais tradicionais do Espírito Santo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 11:05

26º Festival de Frutos do Mar de Iriri, em Anchieta
O festival acontece na praça de eventos do balneário, na Costa Azul. Foto: Thaís Maioli

O Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri, considerado um dos mais tradicionais do Espírito Santo, chega à sua 28ª edição na praça de eventos do balneário, em Anchieta, de 9 a 18 de outubro. Com entrada gratuita e área coberta, a festa vai reunir mais de 30 expositores e terá aproximadamente 50 opções de pratos à base de frutos do mar.


A programação também inclui aulas-show com chefs capixabas, apresentações culturais e shows musicais diariamente - um deles com uma atração nacional: o cantor Zé Geraldo, que sobe ao palco na noite do dia 10, sábado, às 23h. 


A expectativa da organização é receber cerca de 100 mil pessoas ao longo dos dez dias do festival, que é realizado em Iriri há quase três décadas. 

De feijoada de mariscos a hambúrguer de camarão

Dedicado aos frutos do mar, o cardápio reúne preparações como paella marineira, moquecas variadas (peixe, camarão, cação e sururu), feijoada de mariscos e arrozes de polvo e de lula. Há também mariscada, escondidinho de camarão com banana-da-terra, hambúrguer de camarão e polvo, bobó de camarão, bacalhau com grão-de-bico e talharim ao vôngole. 


Salmão grelhado, torta, quibe, lasanha, escalope e suflê de peixe desfiado entram na lista, que traz ainda comida japonesa, sorvete e petiscos variados feitos com carne e frango. Drinques e chope artesanal estão entre as opções de bebida.   


Para quem se interessa em acompanhar ao vivo técnicas de preparo de pratos, como a paella marineira definida como símbolo do evento, a programação terá aulas-show gratuitas com os chefs Gilson Surrage, Davi Pires, Núbia Barcelos, Fer Braga, Suzi Ferreira, Aline Peruzzi, Ivane Rezende e Hamilton Júnior.  

O cantor e compositor Zé Geraldo se apresenta no sábado, 10 de outubro. Foto: Acervo/Zé Geraldo
Confira a programação:

09/10 - Sexta-feira 


17h - Abertura do evento 

19h - Aula-show com o prato-símbolo do evento: paella à marinheira, com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires 

20h - Show com Banda Frequency 

22h30 - Show com Banda Mundo e Cia 

1h - Encerramento 


10/10 - Sábado 


08h às 17h - 1ª Etapa do Circuito de Beach Tennis, Praia da Areia Preta, próximo à lagoa

12h - Abertura do evento 

12h30 - Aula-show com a chef Núbia Barcelos. Prato: Macarrão de Juçara à Moda Capixaba (com frutos do mar) 

13h30 - Show com Jana Santos e Banda 

16h30 - Apresentação cultural com Nonna Adélia 

19h - Abertura oficial do evento 

20h - Show com Serginho Oliveira 

23h - Show nacional com Zé Geraldo 

1h - Encerramento  


11/10 - Domingo 


8h às 17h - 1ª Etapa do Circuito de Beach Tennis, Praia da Areia Preta, próximo à lagoa 

12h - Abertura do evento 

13h - Aula-show com a chef Fer Braga. Sobremesa: Banoffee 

14h - Show com Gabriel Rezende 

19h - Aula-show com a chef Suzy Ferreira. Prato: arroz de mariscos, homenagem a algumas marisqueiras de Inhaúma e Iriri 

20h - Show com Wender Dalton e Banda 

22h30 - Show com Cadu Caruzo (tributo a Cazuza) 

1h - Encerramento  


12/10 - Segunda-feira 


12h - Abertura do evento 

12h30 - Aula-show infantil com a chef Suzy Ferreira e os chefs mirins Bento e Anita. Receita: minicookies com gotas de chocolate 

13h - Momento lúdico com Andreia Estrelinha: contação de histórias, jogos teatrais, pinturas faciais e brincadeiras. Distribuição de pipoca e algodão-doce para as crianças 

16h - Apresentação cultural Jongo Mirim 

17h - Missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida com o pároco Padre Luiz Antônio 

19h - Show com Paulinho Bolzan e Banda 

21h30 - Show com Wavila e Banda 

0h - Encerramento  


13/10 - Terça-feira 


18h - Abertura do evento 

19h - Aula-show com a chef Aline Peruzzi. Prato: fondue de talharim 

19h30 - Show com Cristian Godoy 

22h - Show com Luiz Show 

0h - Encerramento  


14/10 - Quarta-feira 


18h - Abertura do evento 

19h - Aula-show com a chef Ivane Rezende. Prato: risone ao molho de tomate e camarão 19h30 - Show com Gustavo Ribeiro 

21h30 - Show com Banda Nabrasi  

0h - Encerramento  


15/10 - Quinta-feira 


18h - Abertura do evento 

19h - Aula-show em homenagem ao Dia do Professor. Prato: arroz cremoso do mar às montanhas 

20h - Show com Júlio França 

22h - Show com Banda Big River 

0h - Encerramento 


16/10 - Sexta-feira 


17h - Abertura do evento 

19h - Aula-show com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires. Prato: Pérola do Mar 

19h30 - Show com Banda TDG 

22h - Show com Rogério Aço Doce 

1h - Encerramento do evento 


17/10 - Sábado 


12h - Abertura do evento 

13h - Aula-show com a chef Fer Braga. Sobremesa: torta de limão 

13h30 - Show com Samblec 

19h - Aula-show com o chef Hamilton Júnior. Prato: risoto de atum 

20h - Show com Douglas Lopes e Banda 

22h30 - Show com Banda Flor de Cactus 

1h - Encerramento do evento 


18/10 - Domingo 


12h - Abertura do evento 

12h30 - Show com Ostenta Samba 

15h - Apresentação do Jongo São Benedito 

16h30 - Apresentação do Bloco Afro Baobá 

18h - Orquestra Amigos do Violão 

20h - Show com Thiarlys e Melina 

22h - Encerramento  

28º FESTIVAL CAPIXABA DE FRUTOS DO MAR DE IRIRI

Quando: de 9 a 18 de outubro de 2026

Onde: Praça de eventos de Iriri, em Anchieta 

Horários: abertura entre 12h e 18h conforme o dia, com encerramento entre 22h e 1h (consulte a programação) 

Estrutura: área coberta, área de alimentação com mesas e cadeiras, banheiros, espaço para crianças e segurança

Entrada gratuita

Mais informações: @iririvivo.

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