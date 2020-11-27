Pesquisa Ibope: Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede) disputam o 2º turno na Serra Crédito: Fernando Madeira/Arte Geraldo Neto

A dois dias do segundo turno das eleições na Serra , o candidato a prefeito Sergio Vidigal (PDT) continua à frente de seu adversário no pleito, Fabio Duarte (Rede), na disputa pela prefeitura da cidade. Pesquisa eleitoral do Ibope mostra Vidigal com 62% das intenções de voto, considerando os votos válidos, enquanto Fabio tem 38%.

A pesquisa foi realizada a pedido da Rede Gazeta. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.

Os números representam as intenções de voto estimuladas dos candidatos, considerando os votos válidos, ou seja, excluindo votos brancos e nulos e os indecisos no cálculo do percentual. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que a serem divulgados pela Justiça Eleitoral no domingo (29). Na apuração também são considerados apenas os votos válidos.

Your browser does not support the audio element. Pesquisa Ibope na Serra. Vidigal tem 62% e Fabio, 38% dos votos válidos

INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS VÁLIDOS

Vidigal manteve a vantagem apontada na primeira pesquisa no segundo turno da Serra, feita no dia 23 de novembro. Comparando com a sondagem publicada nesta sexta-feira (27), ele oscilou um ponto percentual para menos, enquanto Fabio oscilou um ponto para mais. A diferença entre os dois momentos está dentro da margem de erro.

No tabuleiro eleitoral do município, dois candidatos que ficaram no primeiro turno declararam apoio a Vidigal. O deputado federal recebeu o apoio de Alexandre Xambinho (PL) e Luciana Malini (PP), além dos partidos Republicanos, PSB e PSC. Delegado Federal Márcio (MDB) foi o único a declarar voto em Fabio, de acordo com o coordenador da campanha do candidato da Rede. Os demais candidatos ficaram neutros ou não se posicionaram.

Em qual destes candidatos a prefeito da Serra o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (votos válidos)

INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

Ainda na pesquisa estimulada, mas incluindo votos brancos e nulos e os indecisos, Vidigal também aparece à frente, com 54% das intenções contra 33% de Fabio.

Em qual destes candidatos a prefeito da Serra o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (votos totais)

Sergio Vidigal (PDT) 54%

(PDT) 54% Fabio Duarte (Rede) 33%

(Rede) 33% Brancos/Nulo 8%

8% Não souberam responder 4%

4% A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.



O ex-prefeito Sergio Vidigal vence Fabio em quase todos os recortes da pesquisa, nos quesitos idade, faixa de renda, sexo e religião. O único segmento em que o candidato da Rede aparece numericamente à frente do pedetista é entre os eleitores com ensino superior. Entre este público, Fabio tem 43% da preferência dos entrevistados, enquanto Vidigal aparece com 39%. Como a margem de erro da pesquisa é de cinco percentuais, no entanto, trata-se de um empate técnico.

Fabio é apoiado pelo prefeito Audifax Barcelos (Rede). No entanto, uma parcela considerável dos que avaliam positivamente a atual gestão municipal pretende votar em Vidigal. Entre os que consideram a administração de Audifax boa ou ótima, 49% dizem optar pelo pedetista, enquanto 47% escolhem Fabio.

VOTOS TOTAIS/ ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, Vidigal também aparece à frente de Fabio, com 48% das intenções de voto, enquanto o candidato da Rede tem 23% da preferência dos entrevistados.

Se o segundo turno das eleições para Prefeito de Serra fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria? (Espontânea)

Sergio Vidigal (PDT) 48%

(PDT) 48% Fabio Duarte (Rede) 23%

(Rede) 23% Outros 2%

2% Branco/ Nulo 11%

11% Não sabe/ Não respondeu 15%

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

A maior parte dos entrevistados também acredita que Sergio Vidigal deve ser eleito no domingo, mesmo entre aqueles que declararam votar em Fabio Duarte. De acordo com o Ibope, 65% dos eleitores disseram que esperam uma vitória do pedetista.

Independentemente da sua intenção de voto neste segundo turno, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Serra?

Sergio Vidigal (PDT) 65%

(PDT) 65% Fabio Duarte (Rede) 21%

(Rede) 21% Não sabe/ Não respondeu 14%