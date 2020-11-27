Pesquisa Ibope na Serra: Vidigal tem 62% e Fabio, 38% dos votos válidos

A dois dias do segundo turno das eleições na Serra
, o candidato a prefeito Sergio Vidigal (PDT) continua à frente de seu adversário no pleito, Fabio Duarte (Rede), na disputa pela prefeitura da cidade. Pesquisa eleitoral do Ibope mostra Vidigal com 62% das intenções de voto, considerando os votos válidos, enquanto Fabio tem 38%.
A pesquisa foi realizada a pedido da Rede Gazeta. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.
Os números representam as intenções de voto estimuladas dos candidatos, considerando os votos válidos, ou seja, excluindo votos brancos e nulos e os indecisos no cálculo do percentual. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que a serem divulgados pela Justiça Eleitoral no domingo (29). Na apuração também são considerados apenas os votos válidos.
Vidigal manteve a vantagem apontada na primeira pesquisa no segundo turno da Serra, feita no dia 23 de novembro. Comparando com a sondagem publicada nesta sexta-feira (27), ele oscilou um ponto percentual para menos, enquanto Fabio oscilou um ponto para mais. A diferença entre os dois momentos está dentro da margem de erro.
No tabuleiro eleitoral do município, dois candidatos que ficaram no primeiro turno declararam apoio a Vidigal. O deputado federal recebeu o apoio de Alexandre Xambinho
(PL) e Luciana Malini (PP), além dos partidos Republicanos, PSB e PSC. Delegado Federal Márcio (MDB) foi o único a declarar voto em Fabio, de acordo com o coordenador da campanha do candidato da Rede. Os demais candidatos ficaram neutros ou não se posicionaram.
Em qual destes candidatos a prefeito da Serra o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (votos válidos)
Ainda na pesquisa estimulada, mas incluindo votos brancos e nulos e os indecisos, Vidigal também aparece à frente, com 54% das intenções contra 33% de Fabio.
Em qual destes candidatos a prefeito da Serra o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (votos totais)
O ex-prefeito Sergio Vidigal vence Fabio em quase todos os recortes da pesquisa, nos quesitos idade, faixa de renda, sexo e religião. O único segmento em que o candidato da Rede aparece numericamente à frente do pedetista é entre os eleitores com ensino superior. Entre este público, Fabio tem 43% da preferência dos entrevistados, enquanto Vidigal aparece com 39%. Como a margem de erro da pesquisa é de cinco percentuais, no entanto, trata-se de um empate técnico.
Fabio é apoiado pelo prefeito Audifax Barcelos (Rede). No entanto, uma parcela considerável dos que avaliam positivamente a atual gestão municipal pretende votar em Vidigal. Entre os que consideram a administração de Audifax boa ou ótima, 49% dizem optar pelo pedetista, enquanto 47% escolhem Fabio.
Na pesquisa espontânea, Vidigal também aparece à frente de Fabio, com 48% das intenções de voto, enquanto o candidato da Rede tem 23% da preferência dos entrevistados.
Se o segundo turno das eleições para Prefeito de Serra fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria? (Espontânea)
A maior parte dos entrevistados também acredita que Sergio Vidigal deve ser eleito no domingo, mesmo entre aqueles que declararam votar em Fabio Duarte. De acordo com o Ibope, 65% dos eleitores disseram que esperam uma vitória do pedetista.
Independentemente da sua intenção de voto neste segundo turno, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Serra?