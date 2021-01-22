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2 milhões de doses

Doses da vacina de Oxford vindas da Índia seguem de SP para o Rio

O avião da companhia Emirates que trouxe as doses tocou solo brasileiro às 17h27. As doses seguem agora para o Aeroporto do Galeão, onde devem chegar às 21 horas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2021 às 18:31

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 18:31

Com dias de atraso, doses da vacina de Oxford chegam ao Brasil
Com dias de atraso, doses da vacina de Oxford chegam ao Brasil Crédito: Ministério da Saúde
As 2 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus desenvolvidas pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneza produzidas na Índia desembarcaram no Brasil pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). O avião da companhia Emirates que trouxe as doses tocou solo brasileiro às 17h27. As doses seguem agora para o Rio de Janeiro, para o Aeroporto do Galeão, onde devem chegar às 21 horas. Lá, está previsto pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e entrevista coletiva.
Apenas parte da imprensa pôde acompanhar o desembarque das vacinas em São Paulo.
A administração do aeroporto bem como o Ministério da Saúde justificam que por questões sanitárias e de segurança, apenas fotógrafos e cinegrafistas teriam acesso a Pazuello e à área de desembarque das vacinas.
As doses que chegaram a São Paulo devem integrar a primeira rodada de aplicações do Plano Nacional de Imunização (PNI) que conta, até o momento, com a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de aplicação de 12,8 milhões de doses.
Também acompanharam o chegada das vacinas os ministros das Comunicações, Fábio Faria, e das Relações Internacionais, Ernesto Araújo.

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