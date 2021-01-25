Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imunização contra a Covid-19

ES quer usar novas doses da Coronavac para vacinar idosos com mais de 85 anos

Afirmação é do governador do Estado, Renato Casagrande. Até então, somente idosos que moram em asilos de longa permanência receberam o imunizante
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

25 jan 2021 às 09:08

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 09:08

Governador Renato Casagrande durante evento de início da vacinação com a AtraZeneca, de Oxford
Governador Renato Casagrande durante evento de início da vacinação com a AtraZeneca, de Oxford Crédito: Caique Verli
ES quer usar novas doses da Coronavac para vacinar idosos com mais de 85 anos
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande, afirmou que quer usar a nova remessa de doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 do Instituto Butantan/Sinovac, para vacinar idosos com mais de 85 anos. Até então, somente idosos que moram em asilos de longa permanência receberam o imunizante. 
"A gente tinha uma expectativa maior, mas deve chegar em nosso Estado por volta de 16 mil doses. Nosso desejo e nossa prioridade é a hora que chegar essa nova leva de vacina a gente convencer o Ministério da Saúde a aplicar nas pessoas de mais idade, com mais de 85 anos de idade, pessoas que têm idade mais avançada", declarou Casagrande.
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse que o Espírito Santo almeja começar a vacinar a população com mais de 85 anos nos próximos dias: "Precisamos de uma pactuação com o Ministério da Saúde para poder garantir o consenso de alcançar a população idosa com as doses do Butantan. Nossa intenção, nosso pleito ao Ministério da Saúde é esse".
O Espírito Santo deu início, na manhã desta segunda-feira (25), à aplicação das vacinas contra a Covid-19 da Oxford/AstraZeneca que foram importadas da Índia. A primeira aplicação ocorreu em um evento que acontece na Unidade Básica de Saúde do bairro São Francisco, em Cariacica, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, e do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes. As primeiras doses desta primeira remessa da vacina vinda da Índia foram aplicadas pela vacinadora Pamela Felicíssimo.
No posto de São Francisco, o primeiro a ser vacinado foi o agente comunitário de Saúde do município, Édson Coimbra. "Uma honra pra mim como agente comunitário de Saúde, que trabalha em contato com a população. É muito importante sermos vistos como grupo de risco e como pessoas que podem se tornar vetores da doença", comentou.
Na sequência, foram vacinados a técnica em enfermagem Karla Barbosa, o psicólogo José Carlos Freitas, a médica Eloá Moreira, a técnica em enfermagem Dalmarcia Oliveira, e o dentista Pablo Delazare.
Espírito Santo recebeu essa remessa da Oxford/ AstraZeneca na manhã deste domingo (24). De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com esse lote, todos os profissionais da saúde pública devem ser vacinados.
Toda a remessa do imunizante da Oxford enviada será usada na aplicação da primeira dose da vacina porque, segundo o Estado, há a garantia do envio de uma nova quantidade que será suficiente para a segunda dose.
As vacinas da Oxford devem começar a ser distribuídas às regionais e aos municípios ainda nesta segunda-feira (25).
O primeiro carregamento com 2 milhões de doses da vacina feita com a farmacêutica AstraZeneca e produzidas no Instituto Serum, na Índia, chegou ao Brasil na noite de sexta-feira (22), depois que o governo indiano autorizou as exportações comerciais do imunizante. O voo responsável por transportar as mais de 35 mil doses para o Espírito Santo foi aplaudido pelos passageiros. Os aplausos surgiram depois que um tripulante anunciou que aquele é um voo “especial”.
"Neste avião levamos também esperança através da carga de 35,5 mil doses da vacina de Oxford com destino à capital do Espírito Santo", disse.

Vacinas de Oxford chegam ao aeroporto de Vitória

LEIA MAIS

Vacinação de mais 33.858 profissionais da Saúde começa nesta segunda (25)

Fiocruz negocia mais 15 milhões de doses de vacina da AstraZeneca

Imunização com vacina da Oxford no ES começa nesta segunda-feira (25)

Emoção: passageiros aplaudem vacina durante voo para Vitória; veja vídeo

Da falta de oxigênio à vacina: o grito contido e o samba no escuro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

idosos Renato Casagrande Vacina Governo do ES Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados