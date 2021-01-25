Governador Renato Casagrande durante evento de início da vacinação com a AtraZeneca, de Oxford Crédito: Caique Verli

Your browser does not support the audio element. ES quer usar novas doses da Coronavac para vacinar idosos com mais de 85 anos

usar a nova remessa de doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 do Instituto Butantan/Sinovac, para vacinar idosos com mais de 85 anos. Até então, somente idosos que moram em asilos de longa permanência receberam o imunizante. O governador do Espírito Santo Renato Casagrande , afirmou que quer. Até então, somente idosos que moram em asilos de longa permanência receberam o imunizante.

"A gente tinha uma expectativa maior, mas deve chegar em nosso Estado por volta de 16 mil doses. Nosso desejo e nossa prioridade é a hora que chegar essa nova leva de vacina a gente convencer o Ministério da Saúde a aplicar nas pessoas de mais idade, com mais de 85 anos de idade, pessoas que têm idade mais avançada", declarou Casagrande.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse que o Espírito Santo almeja começar a vacinar a população com mais de 85 anos nos próximos dias: "Precisamos de uma pactuação com o Ministério da Saúde para poder garantir o consenso de alcançar a população idosa com as doses do Butantan. Nossa intenção, nosso pleito ao Ministério da Saúde é esse".

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No posto de São Francisco, o primeiro a ser vacinado foi o agente comunitário de Saúde do município, Édson Coimbra. "Uma honra pra mim como agente comunitário de Saúde, que trabalha em contato com a população. É muito importante sermos vistos como grupo de risco e como pessoas que podem se tornar vetores da doença", comentou.

Na sequência, foram vacinados a técnica em enfermagem Karla Barbosa, o psicólogo José Carlos Freitas, a médica Eloá Moreira, a técnica em enfermagem Dalmarcia Oliveira, e o dentista Pablo Delazare.

Toda a remessa do imunizante da Oxford enviada será usada na aplicação da primeira dose da vacina porque, segundo o Estado, há a garantia do envio de uma nova quantidade que será suficiente para a segunda dose.

As vacinas da Oxford devem começar a ser distribuídas às regionais e aos municípios ainda nesta segunda-feira (25).

O primeiro carregamento com 2 milhões de doses da vacina feita com a farmacêutica AstraZeneca e produzidas no Instituto Serum, na Índia, chegou ao Brasil na noite de sexta-feira (22), depois que o governo indiano autorizou as exportações comerciais do imunizante. O voo responsável por transportar as mais de 35 mil doses para o Espírito Santo foi aplaudido pelos passageiros. Os aplausos surgiram depois que um tripulante anunciou que aquele é um voo “especial”.

"Neste avião levamos também esperança através da carga de 35,5 mil doses da vacina de Oxford com destino à capital do Espírito Santo", disse.