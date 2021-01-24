Imunização com vacina da Oxford no ES começa nesta segunda-feira (25)

Desembarque de 35 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca, que chegaram ao Aeroporto de Vitória neste domingo (24) Crédito: Helio Filho/Secom ES

Segundo a Sesa, ao todo, 124.416 trabalhadores da saúde deverão ser vacinados durante a fase 1 da campanha de imunização. Um total de 42.273 profissionais estão recebendo a CoronaVac. Cada um receberá duas doses da vacina. Com o lote de vacinas da Oxford/AstraZeneca, o Espírito Santo vai conseguir imunizar mais 33.858 profissionais de saúde a partir desta segunda-feira.

Uma nova remessa com a segunda dose da vacina da Oxford/AstraZeneca ainda chegará ao Estado, mas já foi garantida pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - responsável pela fabricação dessa fórmula no país, segundo informou o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), em publicação na rede social.

Durante evento de inauguração do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, realizado na noite de sexta-feira (22), Casagrande disse que a expectativa é receber cerca de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta semana.