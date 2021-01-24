Imunização com vacina da Oxford no ES começa nesta segunda-feira (25)

A imunização contra a Covid-19 no Espírito Santo com as vacinas de Oxford/Astrazeneca, que chegaram ao Estado neste domingo (24), será iniciada nesta segunda-feira (25), na unidade de saúde do bairro São Francisco, em Cariacica, às 7h, em evento do governo estadual.
Após ser dada a largada da vacinação no Estado com 101.320 doses da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan, na última segunda-feira (18), o governo estadual recebeu mais 35.500 doses de imunizantes importados da Índia. As vacinas desembarcaram no Aeroporto de Vitória, às 9h30, deste domingo (24).
Segundo a Sesa, ao todo, 124.416 trabalhadores da saúde deverão ser vacinados durante a fase 1 da campanha de imunização. Um total de 42.273 profissionais estão recebendo a CoronaVac. Cada um receberá duas doses da vacina. Com o lote de vacinas da Oxford/AstraZeneca, o Espírito Santo vai conseguir imunizar mais 33.858 profissionais de saúde a partir desta segunda-feira.
Uma nova remessa com a segunda dose da vacina da Oxford/AstraZeneca ainda chegará ao Estado, mas já foi garantida pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - responsável pela fabricação dessa fórmula no país, segundo informou o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), em publicação na rede social.
Durante evento de inauguração do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, realizado na noite de sexta-feira (22), Casagrande disse que a expectativa é receber cerca de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta semana.
Segundo o governador, além das 35 mil doses do imunizante da Oxford, outros 70 mil a 80 mil frascos da Coronavac, que já recebeu autorização de uso emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), serão enviados ao Espírito Santo pelo governo federal.