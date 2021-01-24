Emoção: passageiros aplaudem vacina durante voo para Vitória; veja vídeo

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Responsável por trazer 35.500 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 ao Espírito Santo, o voo da Latam contou com salva de palmas dos passageiros na manhã deste domingo (24). Um vídeo gravado por um tripulante mostrou o comandante fazendo um anúncio dos imunizantes aos ocupantes da aeronave expressando que aquele voo era especial: "Neste avião levamos também esperança através da carga de doses da vacina".

Vacinas de Oxford chegam ao aeroporto de Vitória

"A Latam disponibilizou e colaborou desde agosto para a preparação do plano de imunização nacional, com o transporte gratuito de vacinas. Estamos muito felizes em contribuir com a oportunidade de salvar vidas. Até então já levamos cerca de 750 mil doses para diversas capitais do país. Levar esperança ao Brasil, é isso que nos faz voar", disse o funcionário da empresa.

VACINAS DE OXFORD

O Espírito Santo recebeu, na manhã deste domingo (24), 35.500 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca. As doses chegaram ao Aeroporto de Vitória por volta das 9h30. Do aeroporto, a carga com os imunizantes seguiu de caminhão para a Central Estadual de Rede de Frio, onde ficarão até a segunda-feira (24), quando a distribuição para as cidades terá início.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, comemorou a chegada da vacina de Oxford ao Espírito Santo. "É muito simples, é apostar na ciência, é acreditar no Sistema Único de Saúde (SUS). Cada vacina que chegou é uma vida que não irá morrer pela Covid-19. o Governo do Estado se preparou, está garantindo a imunização da população. Obrigado ao Ministério da Saúde, parabéns ao SUS por ter acertado em fazer as aquisições complementares. Vamos seguir lutando, resistindo, e venceremos", disse Nésio.

Desembarque das 35.500 doses da vacina AstraZeneca, de Oxford, que chegaram ao Aeroporto de Vitória neste domingo (24). Crédito: Helio Filho/Secom ES

As doses vieram da Índia e chegaram ao Brasil na noite da última sexta-feira (22), após uma semana de atraso. Do aeroporto, as vacinas foram encaminhadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, onde foi realizada análise do material e etiquetamento das doses, para depois vir para o Espírito Santo.

COMEMORAÇÃO NO TWITTER

No Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, registrou sua emoção.

35.500 doses chegaram agora cedo. Sim é pouco. Mas é emocionante saber que cada dose, em cada frasco, é um paciente que não evoluirá a quadro grave. #vidasimportam pic.twitter.com/TbdROqq8ET — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 24, 2021

O secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes também usou as redes sociais para reforçar sua mensagem. "Quem toma, não morre de Covid-19", disse.