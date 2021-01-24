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Emoção: passageiros aplaudem vacina durante voo para Vitória; veja vídeo

O comandante responsável pelo anúncio dos imunizantes aos ocupantes da aeronave expressou que aquele voo era especial: "Neste avião levamos também esperança através da carga de doses da vacina"

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 12:08

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

24 jan 2021 às 12:08
Responsável por trazer 35.500 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 ao Espírito Santo, o voo da Latam contou com salva de palmas dos passageiros na manhã deste domingo (24). Um vídeo gravado por um tripulante mostrou o comandante fazendo um anúncio dos imunizantes aos ocupantes da aeronave expressando que aquele voo era especial: "Neste avião levamos também esperança através da carga de doses da vacina".

Vacinas de Oxford chegam ao aeroporto de Vitória

"A Latam disponibilizou e colaborou desde agosto para a preparação do plano de imunização nacional, com o transporte gratuito de vacinas. Estamos muito felizes em contribuir com a oportunidade de salvar vidas. Até então já levamos cerca de 750 mil doses para diversas capitais do país. Levar esperança ao Brasil, é isso que nos faz voar", disse o funcionário da empresa.

VACINAS DE OXFORD

O Espírito Santo recebeu, na manhã deste domingo (24), 35.500 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca. As doses chegaram ao Aeroporto de Vitória por volta das 9h30. Do aeroporto, a carga com os imunizantes seguiu de caminhão para a Central Estadual de Rede de Frio, onde ficarão até a segunda-feira (24), quando a distribuição para as cidades terá início.
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, comemorou a chegada da vacina de Oxford ao Espírito Santo. "É muito simples, é apostar na ciência, é acreditar no Sistema Único de Saúde (SUS). Cada vacina que chegou é uma vida que não irá morrer pela Covid-19. o Governo do Estado se preparou, está garantindo a imunização da população. Obrigado ao Ministério da Saúde, parabéns ao SUS por ter acertado em fazer as aquisições complementares. Vamos seguir lutando, resistindo, e venceremos", disse Nésio.
Desembarque das 35.500 doses da vacina AstraZeneca, de Oxford, que chegaram ao Aeroporto de Vitória neste domingo (24).
Desembarque das 35.500 doses da vacina AstraZeneca, de Oxford, que chegaram ao Aeroporto de Vitória neste domingo (24). Crédito: Helio Filho/Secom ES
As doses vieram da Índia e chegaram ao Brasil na noite da última sexta-feira (22), após uma semana de atraso. Do aeroporto, as vacinas foram encaminhadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, onde foi realizada análise do material e etiquetamento das doses, para depois vir para o Espírito Santo.

COMEMORAÇÃO NO TWITTER

No Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, registrou sua emoção.
O secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes também usou as redes sociais para reforçar sua mensagem. "Quem toma, não morre de Covid-19", disse.

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