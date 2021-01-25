Vacinação de mais 33.858 profissionais da Saúde começa nesta segunda (25)

Um grupo de 33.858 profissionais da Saúde do Espírito Santo será vacinado contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (25). Os trabalhadores serão imunizados com as doses do composto da Oxford/Astrazeneca, que chegaram ao Estado neste domingo (24), durante evento do governo estadual, na Unidade de Saúde do bairro São Francisco, em Cariacica, às 7h .
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ao todo, 124.416 trabalhadores da Saúde deverão ser vacinados durante a fase 1 da campanha. Eles estão no grupo prioritário para serem imunizados contra o coronavírus. Desde segunda-feira (18) um grupo de 42.273 profissionais está recebendo a CoronaVac, imunizante fabricado pelo Butantan. Cada um receberá duas doses da vacina.
Uma nova remessa com a segunda dose da vacina da Oxford/AstraZeneca ainda chegará ao Estado, mas já foi garantida pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - responsável pela fabricação dessa fórmula no país-, segundo informou o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), em publicação na rede social.
Durante evento de inauguração do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (22), Casagrande disse que a expectativa é receber cerca de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta semana.
Segundo o governador, além das 35 mil doses do imunizante da Oxford, outros 70 mil a 80 mil frascos da Coronavac, que já recebeu autorização de uso emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), serão enviados ao Estado pelo governo federal.