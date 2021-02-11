É falsa informação de calendário de vacinação da Covid-19 em Vila Velha

No site da PMVV houve agendamento disponível para trabalhadores da saúde Crédito: Divulgação | PMVV

Da mesma forma que o falso calendário anterior, no texto com as datas da imunização em Vila Velha também há uma tentativa de torná-lo confiável. Há a indicação de um link que leva para a página do agendamento on-line no município. Segundo a mensagem, os moradores de Vila Velha na faixa etária de 55 a 74 anos seriam contemplados pelo agendamento da vacinação.

A prefeitura informou ainda que está ciente do caso e que já está tomando as medidas necessárias para alertar a população com campanhas de orientação, educativas e de alerta para golpes no portal de notícias e redes sociais do município.

A vacinação em todo o país depende que o Ministério da Saúde compre as doses dos imunizantes e distribua para os Estados. No Plano Nacional de Vacinação, a primeira fase da campanha contempla trabalhadores da saúde, idosos a partir de 75 anos, indígenas aldeados e pessoas internadas em asilos e instituições psiquiátricas.