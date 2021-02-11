É falsa informação de calendário de vacinação da Covid-19 em Vila Velha

Após a circulação de uma informação falsa nas redes sociais sobre a vacinação de idosos contra a Covid-19 para moradores de Vitória, agora foi a vez do município de Vila Velha sofrer com uma fake news semelhante. Nesta quinta-feira (11) uma mensagem viralizou com um calendário contendo datas de imunização no município canela-verde, para agendamentos no período compreendido entre os dias 01 e 26 de março. A informação é falsa.
Da mesma forma que o falso calendário anterior, no texto com as datas da imunização em Vila Velha também há uma tentativa de torná-lo confiável. Há a indicação de um link que leva para a página do agendamento on-line no município. Segundo a mensagem, os moradores de Vila Velha na faixa etária de 55 a 74 anos seriam contemplados pelo agendamento da vacinação.
Em nota, a Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) informou, por meio da Secretaria de Saúde, que todas as divulgações referentes à Campanha de Vacinação são realizadas através do site oficial da PMVV.
A prefeitura informou ainda que está ciente do caso e que já está tomando as medidas necessárias para alertar a população com campanhas de orientação, educativas e de alerta para golpes no portal de notícias e redes sociais do município.
A vacinação em todo o país depende que o Ministério da Saúde compre as doses dos imunizantes e distribua para os Estados. No Plano Nacional de Vacinação, a primeira fase da campanha contempla trabalhadores da saúde, idosos a partir de 75 anos, indígenas aldeados e pessoas internadas em asilos e instituições psiquiátricas.
O Espírito Santo ainda não recebeu doses em quantidade suficiente para distribuir aos municípios, de modo que, no momento, apenas as pessoas acima de 90 anos - das que não estão em instituições de longa permanência - estão recebendo a vacina. Não há previsão ainda para iniciar a imunização das demais faixas etárias de idosos da primeira etapa (75 a 89 anos), assim como não está definido o cronograma da segunda fase, que deverá contemplar o público de 60 a 74 anos.