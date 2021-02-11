Missa em intenção ao padre Kleber é realizada em Vila Velha

(veja no vídeo acima). Ao final da missa, o carro da funerária com o corpo do religioso passou pela igreja, onde foi feita uma oração com os sacerdotes presentes. O porta-malas do carro foi aberto e as pessoas colocaram flores no caixão. Uma missa em intenção ao padre Kleber dos Santos Junior foi realizada na Paróquia São Francisco de Assis, no bairro Itapuã, em Vila Velha , nesta quinta-feira (11). O religioso morreu em decorrência da Covid-19 na tarde desta quarta-feira (10), após ficar mais de um mês internado . A celebração pela alma de padre Kleber foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da Arquidiocese de Vitória. Ao final da missa, o carro da funerária com o corpo do religioso passou pela igreja, onde foi feita uma oração com os sacerdotes presentes. O porta-malas do carro foi aberto e as pessoas colocaram flores no caixão.

O pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, padre Gudialace de Oliveira, falou sobre a realização da celebração. Ele era o diretor espiritual e confessor do religioso.

"A igreja tem por tradição sempre fazer celebrações de corpo presente para todos os fiéis. Para os sacerdotes, isso ganha um sentido maior, porque a nossa vida está entregue e consumida exatamente nessa celebração eucarística do santo sacrifício. Esse momento do Covid nos impõe fazer essas missas sem o corpo presente. Então, faremos essa missa rezando pela alma do padre Kleber, confiando na sua infinita misericórdia, que Deus o acolherá junto dele no reino celeste", disse.

"SENTIREMOS MUITA FALTA"

Padre Gudialace também falou sobre a vida sacerdotal de padre Kleber. Um jovem decidido e empenhado à missão que lhe foi dada na igreja. “Ele traz consigo aquilo que todo o profissional novo traz também, na nossa vocação não é diferente. Um empenho, um ardor, um desejo de se consumir e entregar a Jesus. E com certeza nós sentiremos muita falta da sua dedicação, fé, da presença amiga e fraterna que trazia junto consigo”, completou.

Após a celebração, o corpo de padre Kleber será levado para a cidade natal, Caçapava, no interior de São Paulo, onde será sepultado.

O padre Kleber dos Santos faleceu nesta quarta (10) em decorrência do novo coronavírus Crédito: Divulgação

PERFIL

De acordo com a Arquidiocese de Vitória, padre Kleber dos Santos Junior era natural de Caçapava, cidade do interior de São Paulo, na região metropolitana do Vale do Paraíba. Nasceu no dia 18 de junho de 1987. Foi coroinha, catequizando, atuou em diversas pastorais na sua paróquia de origem. Ingressou no seminário Diocesano, cursou o Propedêutico, Filosofia e Teologia, os últimos dois anos na Faculdade Dehoniana em Taubaté, em São Paulo.

Em 2015, terminado os estudos, submeteu-se ao novo processo vocacional e foi acolhido no Seminário Nossa Senhora da Penha, na Arquidiocese de Vitória. Contribuiu de forma efetiva na escola de Teologia para Leigos em Jardim da Penha, na Comissão para Liturgia, e outros trabalhos pastorais.

Foi ordenado diácono transitório no dia 5 de novembro de 2016. Após três meses, no dia 4 de fevereiro de 2017, foi ordenado pelas mãos do Arcebispo Emérito, Dom Luiz Mancilha Vilela, presbítero para o Clero da Arquidiocese de Vitória. Atuou em diversas paróquias da Arquidiocese: São Pedro, na Praia do Suá; São Pedro, em Jacaraípe; Sagrado Coração de Jesus, em Itaquari e sua última paróquia, São Francisco de Assis, em Itapuã.