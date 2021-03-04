Por que a pré-candidatura de Casagrande à Presidência pode não passar de um blefe?

Renato Casagrande (PSB) é governador do Espírito Santo Crédito: Secom-ES/Divulgação

Tenho muita dificuldade em acreditar na concretização de uma candidatura de Renato Casagrande à Presidência da República porque, basicamente, ele mesmo já defendeu com veemência em entrevistas a composição de uma ampla frente político-partidária, unificada em torno de uma só candidatura ao Palácio Planalto, para dali remover Bolsonaro na eleição de 2022.

Só no espectro de centro-esquerda, essa frente deve reunir partidos hoje já bastante afinados, como o PDT, o PV, o Cidadania e a Rede, além do próprio PSB. E, na concepção de Casagrande, essa coalizão deveria ser ainda mais ampla, aglutinando também forças de centro-direita, como o PSDB e o DEM.

Ora, para não me estender em exemplos, basta dizer que, dentro desse rol de partidos, temos hoje pelo menos dois presidenciáveis com recall muito mais alto que o do governador do Espírito Santo: o já citado governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que inclusive contou com o apoio declarado de Casagrande no 1º turno em 2018.

Se a ideia é “somar para não dividir”, pois “juntos eles são mais fortes”, por que o PSB realmente lançaria a candidatura de Casagrande??? Aí entra o cálculo pré-eleitoral dos dirigentes da legenda.

O CÁLCULO ELEITORAL DO PSB

Possivelmente, o PSB a esta altura só está mostrando ao mercado político que tem um nome para jogo justamente a fim de se valorizar nas negociações que devem se intensificar daqui para a frente visando à formação dessa frente ampla.

Isso os ajuda a conseguir uma posição melhor lá na frente, quando o calendário se afunilar e os acordos forem celebrados (uma vice, um ministério, participação maior no governo em caso de vitória da chapa). Se eu tenho um candidato, você tem que me oferecer algo condizente com o meu tamanho para que eu remova minha candidatura em seu favor.

Ocorre que, desde a morte de Eduardo Campos em 2014 – quando o PSB realmente reuniu chances reais de chegar à Presidência –, o partido presidido nacionalmente por Carlos Siqueira carece de um líder natural que tenha carisma e alcance nacional.

Em 2018, tentaram filiar o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa. Não deu certo. Depois o partido apostou suas fichas na eleição de Márcio França em São Paulo, mas ele perdeu por pouco para Doria em 2018 e ficou sem mandato desde então. Hoje o PSB só tem dois governadores (Casagrande e o de Pernambuco). E, efetivamente, o do Espírito Santo é quem tem maior destaque nacional no momento.

Então, digamos assim… sobrou para Casagrande ocupar esse papel (na certa, mesmo ciente dos possíveis prejuízos que isso pode lhe acarretar). O que fica claro mais uma vez é que, se não pertence à tropa do “capitão” que governa a nação, Casagrande é, definitivamente, um soldado do seu partido, do qual é secretário-geral na Executiva Nacional.

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