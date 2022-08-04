PRTB lança nomes para disputar governo do ES e Senado

Candidatos do PRTB a governador, Claudio Paiva, e a senador, Antonio Bungenstab Crédito: Reprodução / TSE e Facebook

A corrida para o governo do Espírito Santo e para senador ganhou novos nomes na noite desta quarta-feira (3). O PRTB lançou o administrador e consultor empresarial Claudio Paiva para concorrer ao comando do Palácio Anchieta e o economista Antonio Bungenstab para disputar uma vaga ao Senado, durante convenção estadual do partido realizada na Serra.

O partido pretende formar chapa puro-sangue, mas o nome do candidato a vice-governador ainda vai ser definido entre quadros da legenda. Da mesma forma, também ficaram pendentes de definição os nomes dos suplentes de senador na chapa do PRTB. Na convenção, a sigla também confirmou chapa completa com candidatos para a corrida à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa, segundo Bungenstab, que preside o partido no Espírito Santo.

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Paiva, que vai concorrer ao governo, disputou a eleição para prefeito de Guarapari em 2020. Aos 62 anos, ele afirma que se sente preparado politicamente e tecnicamente para a disputa ao governo e decidiu aceitar o pedido da direção nacional do partido para lançar chapa completa no Espírito Santo.

"A direção nacional quis lançar uma chapa completa no Espírito Santo, pois organizamos o partido no Estado. Estamos com diretórios em 44 municípios. Defendo Deus, pátria e família, que é uma marca do PRTB, que está inclusive registrada pelo Levy Fidélix", ressaltou o candidato ao governo.

Fidélix foi um dos fundadores do PRTB, nos anos 1990, partido que está no espectro político entre direita e extrema-direita. O partido não tem bancada no Congresso Nacional e nem na Assembleia Legislativa. Segundo Paiva, a legenda elegeu oito vereadores na disputa de 2020 e agora tem seis vereadores no Espírito Santo, pois dois deixaram a sigla depois da eleição.

Já o candidato do PRTB ao Senado concorreu a um cargo eletivo pela primeira vez em 1990. Ele disputou vaga na Câmara dos Deputados pelo PFL e foi o oitavo mais votado, mas ficou de fora por causa da legenda. Em 2014, ele registrou candidatura a deputado federal novamente.

"Sou um liberal na economia. Sou da direita conservadora, sou cristão, católico. Sou casado há 47 anos, tenho três filhos e todos eles pós-graduados nas áreas em que atuam. Já cumpri parte da minha missão nessa vida. A minha próxima missão é ajudar o Brasil e o Espírito Santo como senador", afirmou Bungenstab

Ele repetiu o discurso de outro concorrente ao Senado, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), de que o Espírito Santo está carente de um senador capixaba de raiz. Os dois postulantes mais tradicionais na disputa, a senadora Rose de Freitas (MDB) e o ex-senador Magno Malta (PL) não nasceram no Estado, mas em Minas Gerais e na Bahia, respectivamente.

"Os pré-candidatos que estão aí são pessoas com 30 anos de mandato e são pessoas que migraram para o Espírito Santo. Em algum momento prestaram um trabalho bom, mas não atendem mais ao que o povo precisa. Isso que me levou a aceitar o desafio do partido de me colocar como candidato", acrescentou Bungenstab.

Com a entrada dos candidatos do PRTB, a disputa ao governo do Espírito Santo agora tem sete nomes, enquanto a do Senado ainda está em definição. Também foram confirmados em convenção para a disputa para governador: Renato Casagrande (PSB), Carlos Manato (PL), Guerino Zanon (PSD), Audifax Barcelos (Rede), Capitão Vinícius Sousa (PSTU) e Aridelmo Teixeira (Novo).