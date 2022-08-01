Três candidatos ao governo do ES ainda não definiram vice

O prazo final para realização das convenções é na próxima sexta-feira (5). Os registros de candidatura na Justiça Eleitoral, entretanto, podem ser feitos até o dia 15 de agosto. Com isso, candidatos que ainda buscam apoio junto a outros partidos podem valer-se desses dias a mais para compor a chapa.

Carlos Manato (PL), Guerino Zanon (PSD) e Audifax Barcelos (Rede) ainda não escolheram vice para compor chapa na disputa ao governo do ES Crédito: Thiago Coutinho e Rodrigo Gavini/AG

Lançado na manhã de sábado (30) pelo PL como postulante ao governo do Espírito Santo, Carlos Manato confirmou que ainda não há definição sobre quem será o vice em sua chapa. Até o momento, a candidatura conta com o apoio do PTB, mas outras siglas como o PSC também discutem integrar a coligação. Nesse caso, o PL pode usar a vaga de vice para tentar atrair um partido maior.

O agora candidato ao governo afirmou que uma decisão definitiva sobre a questão deve ser tomada até o dia 5. "Os partidos que já nos procuraram não tinham meritocracia. Já chegavam perguntando o que vai nos dar. Isso não é Manato e não é Bolsonaro ", justificou durante discurso, ressaltando que conta com apoio do presidente na disputa ao governo estadual.

O redista Audifax Barcelos também teve o nome validado no final de semana, sem ter um vice na composição da chapa. A definição deve sair até o dia 15, que é o prazo limite para registro dos candidatos.

Já Guerino Zanon teve o nome confirmado no domingo (31) durante convenção do PSD, que, por enquanto, reúne apenas dois pequenos partidos na coligação – DC e PMB. Segundo o candidato, a definição do vice deve sair até sexta (5).

"Temos conversas em andamento com vários partidos. Hoje (31), confirmados, temos os que estavam aqui, a quem sou muito agradecido. Ainda estamos estudando a possibilidade de coligações", afirmou durante o evento, sem antecipar os partidos com os quais negocia.

Porém, ao ser questionado especificamente sobre o Republicanos, já que o secretário-geral do partido, Devanir Ferreira, esteve na convenção do PSD, Guerino observou que o diálogo com a legenda é antigo. O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, que era vice e o sucedeu para que pudesse concorrer ao governo, é da sigla.

"Tenho certeza que as portas do Republicanos estão abertas para a gente entrar e conversar. Se vai ser possível o acordo, durante a semana vai ser divulgado," ressaltou Guerino.

OS CANDIDATOS QUE JÁ DEFINIRAM CHAPA

Os outros três candidatos à disputa pelo Executivo estadual já tiveram chapa confirmada em convenção. O primeiro a oficializar a candidatura foi o empresário Aridelmo Teixeira (Novo), que teve o nome validado em evento realizado na última quarta-feira (27) . A legenda vem com uma chapa puro-sangue, com a jornalista Camila Domingues (Novo) como vice.