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Eleições 2022

Três candidatos ao governo do ES ainda não definiram vice

Como os registros de candidatura podem ser feitos na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto, candidatos adiam a decisão para ter mais tempo de negociar apoio de outros partidos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 ago 2022 às 18:46

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 18:46

Confirmados na disputa ao governo do Estado, o ex-prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) e o ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon (PSD), ainda não definiram um vice e podem chegar ao fim do período de convenções partidárias sem indicar um nome.
O prazo final para realização das convenções é na próxima sexta-feira (5). Os registros de candidatura na Justiça Eleitoral, entretanto, podem ser feitos até o dia 15 de agosto. Com isso, candidatos que ainda buscam apoio junto a outros partidos podem valer-se desses dias a mais para compor a chapa.
Carlos Manato (PL), Guerino Zanon (PSD) e Audifax Barcelos (Rede) ainda não escolheram vice para compor chapa na disputa ao governo do ES
Carlos Manato (PL), Guerino Zanon (PSD) e Audifax Barcelos (Rede) ainda não escolheram vice para compor chapa na disputa ao governo do ES Crédito: Thiago Coutinho e Rodrigo Gavini/AG
Lançado na manhã de sábado (30) pelo PL como postulante ao governo do Espírito Santo, Carlos Manato confirmou que ainda não há definição sobre quem será o vice em sua chapa. Até o momento, a candidatura conta com o apoio do PTB, mas outras siglas como o PSC também discutem integrar a coligação. Nesse caso, o PL pode usar a vaga de vice para tentar atrair um partido maior.
O agora candidato ao governo afirmou que uma decisão definitiva sobre a questão deve ser tomada até o dia 5. "Os partidos que já nos procuraram não tinham meritocracia. Já chegavam perguntando o que vai nos dar. Isso não é Manato e não é Bolsonaro", justificou durante discurso, ressaltando que conta com apoio do presidente na disputa ao governo estadual.
O redista Audifax Barcelos também teve o nome validado no final de semana, sem ter um vice na composição da chapa. A definição deve sair até o dia 15, que é o prazo limite para registro dos candidatos.

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Guerino Zanon teve o nome confirmado no domingo (31) durante convenção do PSD, que, por enquanto, reúne apenas dois pequenos partidos na coligação – DC e PMB. Segundo o candidato, a definição do vice deve sair até sexta (5).
"Temos conversas em andamento com vários partidos. Hoje (31), confirmados, temos os que estavam aqui, a quem sou muito agradecido. Ainda estamos estudando a possibilidade de coligações", afirmou durante o evento, sem antecipar os partidos com os quais negocia.
Porém, ao ser questionado especificamente sobre o Republicanos, já que o secretário-geral do partido, Devanir Ferreira, esteve na convenção do PSD, Guerino observou que o diálogo com a legenda é antigo. O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, que era vice e o sucedeu para que pudesse concorrer ao governo, é da sigla.
"Tenho certeza que as portas do Republicanos estão abertas para a gente entrar e conversar. Se vai ser possível o acordo, durante a semana vai ser divulgado," ressaltou Guerino.

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OS CANDIDATOS QUE JÁ DEFINIRAM CHAPA

Os outros três candidatos à disputa pelo Executivo estadual já tiveram chapa confirmada em convenção. O primeiro a oficializar a candidatura foi o empresário Aridelmo Teixeira (Novo), que teve o nome validado em evento realizado na última quarta-feira (27). A legenda vem com uma chapa puro-sangue, com a jornalista Camila Domingues (Novo) como vice.
Uma jornalista também foi escolhida para compor chapa com o capitão da PM Vinicius Sousa, que foi lançado candidato a governador pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) no dia 30. O nome indicado é de Soraia Chiabai.
O atual governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), oficializou sua candidatura à reeleição no domingo (31). O ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) vai compor a chapa como vice, conforme anunciado no dia 28 pelo partido.
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