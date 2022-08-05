Manato escolhe empresário para a vaga de vice

Candidato ao governo do ES Carlos Manato (PL) anuncia o empresário Bruno Lourenço como vice na sua chapa Crédito: Ednalva Andrade

O candidato do PL ao governo do Estado, Carlos Manato, apresentou o empresário e presidente estadual do PTB, Bruno Lourenço, como o candidato a vice-governador na sua chapa. A divulgação do nome ocorreu na tarde desta sexta-feira (5), em Vitória.

Filiado ao PTB há menos de dois anos e atual presidente estadual do partido, Bruno Lourenço vai concorrer ao seu primeiro mandato eletivo. Ele tem 39 anos, é casado, tem dois filhos e atua há 15 anos na área de comércio exterior. Em seu perfil no Instagram, ele se descreve como "cristão, marido e pai de família, empresário e empreendedor capixaba".

"Decidi entrar na política para mudar o Espírito Santo. Conheço Manato desde a época em que morava na Serra e ele era secretário de Serviços do município. Sei que não é um aventureiro. Meu sonho é recuperar o comércio exterior do Espírito Santo", afirmou.

Segundo o empresário, a motivação para entrar na política surgiu a partir das eleições de 2018, quando militou na campanha de Manato ao governo do Estado e, posteriormente, a partir do contato com o Tenente Assis (PTB), de quem recebeu o convite para ingressar nas fileiras do partido.

"Trabalho há 15 anos na área de comércio exterior, vi o Espírito Santo no auge do comércio exterior e vi a decadência, a partir de 2014, quando o governador foi capaz de perder o nosso incentivo (Fundap). A partir daquele momento eu quis buscar algo para ajudar a recuperar o setor. Vim fazendo uma caminhada e em 2018 passei a me aproximar mais da campanha política. Antes eu só votava. Em 2020, o Assis me chamou para o partido. A partir daí viemos fazendo uma estratégia para recuperar o Estado", contou o candidato a vice-governador sobre sua trajetória.

O anúncio foi feito na sede da Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Espírito Santo (Aspomires), segundo Manato, com o objetivo de mostrar que a área da segurança pública continua sendo prioridade da sua candidatura. Ele agradeceu aos integrantes do Projeto Político Militar, que também estavam presentes na coletiva, pela participação no processo de escolha do vice.

"Tenho compromisso com a segurança pública, em valorizar os militares. Não foi à toa que fizemos a coletiva aqui na Aspomires. Nós vamos resolver o problema da segurança no Estado. Vai ser uma revolução", prometeu.

Manato afirmou que ainda vai continuar conversando com outros partidos para tentar ampliar a sua coligação, composta por PL e PTB até o momento. As conversas priorizam partidos de direita e extrema-direita, como PSC, Patriota e PRTB, e a ata que deverá ser enviada à Justiça Eleitoral para registro da coligação para governador vai ficar aberta até o dia 14 ou 15. Mesmo que consiga atrair novos partidos, ele garantiu que o vice será mantido.

Em relação à possibilidade de o vice assumir uma secretaria, caso a chapa seja eleita em outubro, Manato afirmou que sua escolha pelo empresário não está vinculada a cargo, mas a uma missão.