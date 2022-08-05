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Eleições

Pastor Nelson Júnior é lançado candidato ao Senado pelo Avante

Partido ainda avalia quem apoiará na disputa pelo governo do Estado, mas o cenário mais provável até o momento é que esteja ao lado de Audifax Barcelos (Rede)
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

05 ago 2022 às 19:08

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 19:08

Avante confirma candidatura de Nelson Júnior na corrida pelo Senado
Da esquerda para direita: Douglas Pinheiros, presidente do Solidariedade; Helder Perizini, representante da REDE; Nelson Junior; Marcos Delmaestro, representante do PP e Marcel Carone, presidente do Avante ES. Crédito: Comunicação Avante ES
O Avante lançou a candidatura do pastor Nelson Junior para disputar a vaga ao Senado. A confirmação ocorreu durante convenção estadual do partido realizada em Vila Velha na tarde desta sexta-feira (5). O nome dos suplentes ainda não foram apontados.
Autor de oito livros publicados, palestrante, pastor e conselheiro de casais há 22 anos, Nelson Junior lidera o movimento "Eu escolhi esperar" que, resumidamente, prega a abstinência sexual até o casamento.

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A data-limite para registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral é o dia 15 de agosto, e muitos partidos aproveitam o prazo para amarrar as pontas soltas após o fim do período de convenções coletivas. No caso do Avante, ainda não há definição sobre qual candidato a governador o partido vai apoiar.
Questionado sobre a possibilidade de o partido apoiar o ex-prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), cenário mais provável até o momento, o presidente do Avante, Marcel Carone, destacou que as conversas têm convergido bem, mas que o partido está analisando todas as alternativas.
A convenção contou com a presença de representantes da Rede Sustentabilidade, partido de Audifax, além de membros do Solidariedade (que também está com o redista), e do Progressistas, além de candidatos de diferentes partidos.
“O Avante sai com chapa de deputado federal completa. Sobre com quem o partido vai caminhar para governador, estamos com diálogos abertos e terminando de avaliar qual o melhor projeto”, afirmou.

QUEM ESTÁ NA DISPUTA AO SENDO

Para o Senado, outros sete nomes estão confirmados: Antonio Bungenstab (PRTB), Erick Musso (Republicanos), Filipe Skiter (PSTU), Gilberto Campos (Psol), Idalécio Carone (Agir) Magno Malta (PL) e Rose de Freitas (MDB).
Pastor Nelson Júnior é lançado candidato ao Senado pelo Avante

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