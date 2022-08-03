União Brasil oficializa parceria com Erick Musso para o Senado

Sem candidatos aos cargos majoritários (governo e Senado), o União Brasil oficializou em convenção realizada nesta terça-feira (2) chapa completa de candidatos a deputado estadual e deputado federal para as eleições 2022. Na lista de concorrentes a uma vaga para a Câmara dos Deputados está o deputado federal e presidente estadual do partido, Felipe Rigoni.
Rigoni garantiu apoio à candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), a senador e afirmou que a formalização não ocorreu na convenção apenas por questões burocráticas. Eles tentam garantir a participação do PSC e do Patriota na coligação para o Senado.
Informados pela reportagem de A Gazeta acerca da decisão da direção nacional do PP de proibir a coligação da legenda com o PT – os dois partidos estão na aliança em prol da reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) –, Rigoni e Erick afirmaram que vão buscar também o apoio do PP para a chapa liderada pelo nome do Republicanos ao Senado, caso o partido precise deixar a aliança com o governador.
O secretário-geral do PP no Espírito Santo, Marcos Delmaestro, estava presente e chegou a discursar rapidamente na convenção do União Brasil. Ele também foi informado por A Gazeta sobre a decisão nacional do Partido Progressista e mostrou-se surpreso. Mais tarde, depois de consultar a decisão, afirmou que acredita que ela não afetará a aliança no Espírito Santo.
"Eu já fui do PP. Fui vereador e deputado pelo PP. Tenho grandes amigos lá dentro. Mas não posso tecer comentários a respeito, pois estou sabendo dessa informação agora. Obviamente estaremos prontos para dialogar com o PP, se essa informação se confirmar", acrescentou Erick Musso.
Os dois também confirmaram que o martelo está batido em relação à disputa ao governo. "Não teremos candidato a governador", garantiu Rigoni.
Em seguida, o pré-candidato ao Senado também confirmou a decisão de não firmar aliança com nenhum pré-candidato ao Palácio Anchieta, mantendo a informação inicial de ambos, ao deixarem a corrida ao Palácio Anchieta e anunciarem a parceria, na última quinta-feira, dia 28.
PROJETO PARA O FUTURO
Durante a convenção do União Brasil, Erick e Rigoni comentaram em seus discursos sobre o que motivou a retirada dos nomes deles da disputa ao governo do Estado e os motivos para firmarem a parceria.
"A construção coletiva só é possível com diálogo. Ouvimos as lideranças empresariais, comunitárias e políticas e entendemos que não era o nosso momento de disputar o governo. Mas era o momento de União Brasil e Republicanos caminharem juntos. Essa união está sólida e acreditamos que é possível fazer mais pelo nosso Estado e vamos travar essa guerra em Brasília", enfatizou o pré-candidato ao Senado.
Já Rigoni ressaltou que a decisão de ambos de não serem candidatos a governador está justificada pelo fato de buscarem mais do que um cargo apenas. "A gente quer montar aqui um grupo político de partidos que querem para os próximos 10, 20, 30 anos do Espírito Santo fazer de fato um grupo que torne esse Estado o melhor Estado do Brasil para se viver. Fico muito orgulhoso, Erick, de ter você e o Republicanos ao nosso lado", projetou o presidente estadual do União Brasil.