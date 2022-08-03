União Brasil oficializa parceria com Erick Musso para o Senado

Erick Musso disputará vaga no Senado, e Felipe Rigoni buscará reeleição como deputado federal Crédito: Ednalva Andrade

Rigoni garantiu apoio à candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo , Erick Musso (Republicanos), a senador e afirmou que a formalização não ocorreu na convenção apenas por questões burocráticas. Eles tentam garantir a participação do PSC e do Patriota na coligação para o Senado.

O secretário-geral do PP no Espírito Santo, Marcos Delmaestro, estava presente e chegou a discursar rapidamente na convenção do União Brasil. Ele também foi informado por A Gazeta sobre a decisão nacional do Partido Progressista e mostrou-se surpreso. Mais tarde, depois de consultar a decisão, afirmou que acredita que ela não afetará a aliança no Espírito Santo.

"Eu já fui do PP. Fui vereador e deputado pelo PP. Tenho grandes amigos lá dentro. Mas não posso tecer comentários a respeito, pois estou sabendo dessa informação agora. Obviamente estaremos prontos para dialogar com o PP, se essa informação se confirmar", acrescentou Erick Musso

Os dois também confirmaram que o martelo está batido em relação à disputa ao governo. "Não teremos candidato a governador", garantiu Rigoni.

Em seguida, o pré-candidato ao Senado também confirmou a decisão de não firmar aliança com nenhum pré-candidato ao Palácio Anchieta, mantendo a informação inicial de ambos, ao deixarem a corrida ao Palácio Anchieta e anunciarem a parceria , na última quinta-feira, dia 28.

PROJETO PARA O FUTURO

Durante a convenção do União Brasil, Erick e Rigoni comentaram em seus discursos sobre o que motivou a retirada dos nomes deles da disputa ao governo do Estado e os motivos para firmarem a parceria.

"A construção coletiva só é possível com diálogo. Ouvimos as lideranças empresariais, comunitárias e políticas e entendemos que não era o nosso momento de disputar o governo. Mas era o momento de União Brasil e Republicanos caminharem juntos. Essa união está sólida e acreditamos que é possível fazer mais pelo nosso Estado e vamos travar essa guerra em Brasília", enfatizou o pré-candidato ao Senado.