Senador do ES em exercício declara mais de R$ 450 milhões à Justiça Eleitoral

O empresário Luiz Pastore, candidato a suplente de Flávia Arruda (PL-DF) Crédito: Reprodução/DivulgaCand

À Justiça Eleitoral, como mostra a página oficial do TSE de divulgação de candidaturas, Pastore, que é empresário, declarou ter R$ 453.595.515,70 em bens.

A lista inclui um "crédito decorrente de empréstimo", no valor de R$ 171 milhões; uma casa de R$ 2,9 milhões e outros R$ 9 milhões na categoria "Joia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc".

Pastore é filiado ao MDB. É de São Paulo, mas tem vínculos com o Espírito Santo. Já foi suplente também do ex-senador Gerson Camata. É um espécie de suplente profissional.

É comum que candidatos ao Senado escolham um suplente abastado. Eles podem doar para a campanha. Apenas doações por parte de empresas são proibidas.