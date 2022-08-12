Senador do ES em exercício declara mais de R$ 450 milhões à Justiça Eleitoral

Luiz Osvaldo Pastore, que exerce o mandato de senador pelo Espírito Santo durante a licença de Rose de Freitas
(MDB), já é candidato a suplente novamente.
À Justiça Eleitoral, como mostra a página oficial do TSE de divulgação de candidaturas, Pastore, que é empresário, declarou ter R$ 453.595.515,70 em bens.
A lista inclui um "crédito decorrente de empréstimo", no valor de R$ 171 milhões; uma casa de R$ 2,9 milhões e outros R$ 9 milhões na categoria "Joia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc".
Pastore é filiado ao MDB. É de São Paulo, mas tem vínculos com o Espírito Santo. Já foi suplente também do ex-senador Gerson Camata. É um espécie de suplente profissional.
É comum que candidatos ao Senado escolham um suplente abastado. Eles podem doar para a campanha. Apenas doações por parte de empresas são proibidas.
Flávia Arruda, a candidata titular, declarou R$ 1.044.707,89 em bens.