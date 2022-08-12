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Eleições 2022

Senador do ES em exercício declara mais de R$ 450 milhões à Justiça Eleitoral

Luiz Pastore ocupa o cargo no lugar de Rose de Freitas (MDB), que tirou licença do mandato. Ele agora é candidato a suplente em outra chapa

Públicado em 

12 ago 2022 às 13:45
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O empresário Luiz Pastore, candidato a suplente de Flávia Arruda (PSL-DF))
O empresário Luiz Pastore, candidato a suplente de Flávia Arruda (PL-DF) Crédito: Reprodução/DivulgaCand
Luiz Osvaldo Pastore, que exerce o mandato de senador pelo Espírito Santo durante a licença de Rose de Freitas (MDB), já é candidato a suplente novamente.
Desta vez, no entanto, a parceria não é com a emedebista e sim com Flávia Arruda (PL), que disputa uma cadeira no Senado pelo Distrito Federal.
À Justiça Eleitoral, como mostra a página oficial do TSE de divulgação de candidaturas, Pastore, que é empresário, declarou ter R$ 453.595.515,70 em bens.
A lista inclui um "crédito decorrente de empréstimo", no valor de R$ 171 milhões; uma casa de R$ 2,9 milhões e outros R$ 9 milhões na categoria "Joia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc".
Pastore é filiado ao MDB. É de São Paulo, mas tem vínculos com o Espírito Santo. Já foi suplente também do ex-senador Gerson Camata. É um espécie de suplente profissional.
É comum que candidatos ao Senado escolham um suplente abastado. Eles podem doar para a campanha. Apenas doações por parte de empresas são proibidas.
Flávia Arruda, a candidata titular, declarou R$ 1.044.707,89 em bens.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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