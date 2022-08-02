Ainda dá tempo de ser mesário voluntário; veja como se inscrever

No Espírito Santo, 39 mil pessoas vão ser chamadas para atuar como mesárias nas Eleições 2022 Crédito: Reprodução

Muitas pessoas preferem fugir da obrigação de ser mesário no dia das eleições, mas muitas outras não só gostam como até se voluntariam para a função. Se você é uma dessas pessoas, saiba que ainda dá tempo de se inscrever. O prazo termina oficialmente nesta quarta-feira (3), mas as nomeações podem se estender ao longo deste mês de agosto.

No Espírito Santo, a estimativa é que 39 mil pessoas sejam chamadas para a função , entre convocados e voluntários. Um dos motivos para um prazo maior das nomeações é que nem todas as pessoas convocadas são confirmadas como mesárias. De acordo com Rosiane Xavier, integrante do Grupo de Trabalho de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, os convocados podem não responder a tempo ou ter imprevistos que os impedem de exercer o cargo.

Quando isso acontece, a preferência volta-se para os mesários voluntários. O cadastro fica aberto durante o ano todo. E para ser um voluntário é simples. Em primeiro lugar, é preciso ter mais de 18 anos e estar em dia com a Justiça Eleitoral. A inscrição pode ser feita pelo aplicativo E-Título, na página Canal do Mesário, do portal do TSE, ou nos sites dos tribunais regionais. É válida para as Eleições 2022

Já para os convocados, atenção: as convocações chegam por SMS ou por e-mail. As mensagens não têm link, por questão de segurança. Elas apenas fornecem um código, que serve para o mesário ter acesso a todas informações e detalhes através do site do tribunal. Então, se você recebeu alguma mensagem com link, tome cuidado porque pode ser um golpe.

Entre as atribuições dos mesários, estão localizar o nome do eleitor no caderno de votação e colher sua assinatura, ditar o número do título ao presidente e entregar o comprovante de votação ou de justificativa e devolver os documentos ao eleitor.

Os mesários possuem algumas vantagens, como o desempate em concursos públicos (se houver essa cláusula no edital). Além disso, no dia da eleição, recebe auxílio-alimentação no valor máximo de R$ 45,00. O convocado também tem direito a dois dias de folga por cada dia trabalhado como mesário, a serem negociados com o patrão

RECORDE DE MESÁRIOS EM 2020

Em 2020, ano das últimas eleições municipais, havia uma preocupação de que a Justiça Eleitoral tivesse problemas com a nomeação de mesários. Isso porque, como o pleito ocorreu no auge da pandemia de Covid-19, o número de pessoas que se voluntariam para a função poderia cair, por motivos de saúde. No entanto, o ano teve recorde de voluntários.