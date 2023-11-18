Acidente entre carros deixa duas pessoas feridas em Aracruz

Um acidente envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas na estrada que liga a sede de Aracruz ao litoral, Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, um dos veículos capotou e foi parar às margens da pista. Os dois motoristas foram socorridos por equipes do Samu/192 e encaminhados para hospitais da região.