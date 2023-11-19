Homem tenta roubar tequila e carnes de supermercado e acaba preso em Colatina

Um churrasco precisou "ser cancelado" na manhã deste sábado (18) em Colatina, no Noroeste do Estado. Isso porque um homem de 44 anos foi preso após tentar furtar carnes e duas garrafas de tequila mexicana em um supermercado no Centro da cidade.
De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu por volta das 10h. O suspeito entrou no supermercado, pegou dois pacotes de linguiça para churrasco, outra embalagem de carne de porco, as duas garrafas de bebida e escondeu tudo em uma sacola.
Ao sair do local, porém, foi abordado pelo segurança que acionou a Polícia Militar. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Colatina.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória.