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Calorão sem fim

Onda de calor segue neste domingo (19) em todo o ES, alerta Inmet

Órgão renovou o aviso climático, anteriormente previsto para acabar no sábado (18). Há ainda previsão de tempestades para o Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2023 às 10:43

Publicado em 19 de Novembro de 2023 às 10:43

Em meio à onda de calor, capixabas enchem praia em Vitória
Em meio à onda de calor, capixabas lotaram as praias de Vitória neste sábado (18) Crédito: Ricardo Medeiros
 O alerta vermelho de perigo máximo para onda de calor — antes válido até sábado (18) — foi renovado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão informa que as temperaturas devem continuar 5 °C acima da média em todo o Estado até o fim deste domingo (19).
Paralelamente, o órgão emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas localizadas no Sul capixaba. Há probabilidade de chuvas volumosas, ventos fortes e granizo. 
Em Vitória, o Inmet prevê máxima de 34 °C e mínima de 24 °C. Há previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e também à noite.

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