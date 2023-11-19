Onda de calor segue neste domingo (19) em todo o ES, alerta Inmet

O alerta vermelho de perigo máximo para onda de calor — antes válido até sábado (18) — foi renovado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão informa que as temperaturas devem continuar 5 °C acima da média em todo o Estado até o fim deste domingo (19).
Paralelamente, o órgão emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas localizadas no Sul capixaba. Há probabilidade de chuvas volumosas, ventos fortes e granizo.
Em Vitória, o Inmet prevê máxima de 34 °C e mínima de 24 °C. Há previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e também à noite.