Onda de calor segue neste domingo (19) em todo o ES, alerta Inmet

Em meio à onda de calor, capixabas lotaram as praias de Vitória neste sábado (18)

O alerta vermelho de perigo máximo para onda de calor — antes válido até sábado (18) — foi renovado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão informa que as temperaturas devem continuar 5 °C acima da média em todo o Estado até o fim deste domingo (19).