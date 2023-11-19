Detentos são levados à delegacia após interno passar mal e morrer na Serra

Oito detentos foram levados à delegacia após um preso aparecer desacordado em uma cela do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS), na madrugada deste domingo (19). O homem chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), eles iriam prestar depoimento na Delegacia Regional da Serra.
Ainda de acordo com a pasta, o detento morto estava no sistema prisional desde março deste ano pelo artigo 157 do Código Penal (roubo). Até o momento, não se sabe o que teria ocorrido, nem qual o possível envolvimento dos outros homens.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente. "Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante", frisou, em nota.