Mulheres são presas após confusão em quiosque na Praia da Costa

Duas jovens, de 21 e 24 anos, foram presas em flagrante na noite de sábado (18) por lesão corporal, resistência à ação policial e desacato após uma confusão em um quiosque da Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Policia Militar, uma delas chegou a se deitar no asfalto, na frente dos carros, para evitar ser levada para a delegacia.

A PM informou que chegou ao quiosque após receber um chamado de uma confusão generalizada no local. Diante do tumulto, eles falaram com dois trabalhadores do quiosque, que disseram ser vítimas das duas mulheres. Eles contaram aos policiais que elas teriam chegado ao estabelecimento pedindo uma tomada para carregar o celular.

Ao receberem resposta negativa por parte dos funcionários, elas teriam começado a agredi-los.

A Polícia Militar informou que, ao localizarem as jovens em meio à confusão, uma delas tentou fugir, mas foi capturada. A outra correu para a rua e se deitou no asfalto, interrompendo o trânsito. A PM disse que foi preciso usar a força para contê-la.