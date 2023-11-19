Chuva de granizo: moradores registram temporal em Itaguaçu

Depois do calorão, um temporal se formou e resultou em uma chuva intensa com trovoadas, pedras de granizo e vento forte em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, no início da tarde deste domingo (19). Segundo a Defesa Civil do município, a tempestade durou cerca de 20 minutos e atingiu localidades do centro e do interior. Houve o registro de quedas de árvores.
A reportagem de A Gazeta recebeu imagens que mostram a queda de granizo na região central da cidade. Segundo a moradora Livya Azevedo, que fez a foto com as pedrinhas na mão, veio um ar mais fresco após a chuva. No momento, a temperatura marca 32°C. A máxima para o dia era de 38ºC.
Na cidade vizinha, em Itarana, a Defesa Civil informou que houve também um temporal com muitos raios, vento e chuva forte com rápida duração. Até o momento, não chegaram informações de ocorrências de impacto no local.