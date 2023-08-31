Vale inicia no ES os testes da primeira usina de briquetes do mundo

Usina de briquete verde da Vale, em Tubarão Crédito: Vale/Divulgação

A Vale iniciou os testes com carga da primeira planta de briquete de minério de ferro do mundo, construída no complexo de Tubarão, em Vitória. Os testes fazem parte do comissionamento da planta e são uma das últimas etapas antes do início da produção. O briquete verde, desenvolvido e patenteado pela Vale, é uma nova forma de aglomeração de minério de ferro, diferente da tradicional pelota. Foi batizado de verde porque, pelas contas da mineradora, reduz em até 10% a emissão de gases de efeito estufa em relação ao processo tradicional. O uso do briquete elimina a etapa de sinterização da produção de aço.

“Este é um momento histórico para a siderurgia”, explica o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo. “Depois de vários anos de desenvolvimento no Brasil, estamos oferecendo um produto inovador que vai apoiar nossos clientes no desafio de promover a descarbonização de suas operações”. A siderurgia é responsável por cerca de 8% das emissões de gases de efeito estufa do mundo.

O briquete é produzido a partir da aglomeração a baixas temperaturas de minério de ferro utilizando uma solução tecnológica de aglomerantes, que confere elevada resistência ao produto final. De acordo com a mineradora, o novo aglomerado ainda reduz a emissão de particulados e de gases como dióxido de enxofre (SOX) e o óxido de nitrogênio (NOX). O uso da água é dispensado durante a fabricação.

A Vale está construindo duas fábricas de briquetes em Tubarão. Elas ficam no espaço antes ocupado pelas pelotizadoras 1 e 2, as mais antigas da mineradora. As duas unidades terão capacidade para produzir 6 milhões de toneladas por ano de briquete. Um investimento de R$ 1,2 bilhão. A mineradora ainda não tem data para a inauguração da primeira planta. Além dos testes, ainda aguarda a licença de operação. A expectativa é para 2023. A segunda fábrica deve começar a produzir no começo de 2024.

Expansão

O briquete está na estratégia da Vale para reduzir em 15% as suas emissões de escopo 3 (relativas à cadeia de valor) até 2035. A empresa também busca reduzir suas emissões líquidas de carbono diretas e indiretas (escopos 1 e 2) em 33% até 2030. A meta é ser carbono zero em 2050. A Vale já assinou mais de 50 acordos com clientes para oferecer soluções de descarbonização. Entre as propostas, está a construção de plantas de briquete nas instalações dos próprios clientes.

Entre os acordos assinados, três deles visam a instalação de hubs em países do Oriente Médio - Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Omã - para produzir HBI (hot-briquetted iron), visando suprir os mercados locais e transoceânico com redução significativa das emissões de CO2. A intenção da Vale é construir e operar as plantas de concentração e briquetagem de minério de ferro, fornecendo a matéria-prima para as plantas de HBI, que serão construídas e operadas por investidores e/ou clientes. A Vale também estuda a criação de hubs semelhantes no Brasil, mas ainda não há definição de localização.

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