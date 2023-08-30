Vessa fecha acordo com Chevrolet para assinatura de veículos no ES

Nova concessionária da Vessa, no Centro de Vila Velha Crédito: Vessa/Divulgação

Parceira da Chevrolet no Espírito Santo desde 1935, a Vessa está dando um passo relevante nessa quase centenária caminhada. A empresa está inaugurando uma nova concessionária, no Centro de Vila Velha, um investimento de R$ 3 milhões, que vai marcar a entrada da rede capixaba no mercado de assinatura de veículos, segmento que só cresce dentro do setor automotivo. A Vessa é a única na Grande Vitória a ter esse tipo de acordo com a montadora norte-americana.

Até agora, o Revo, serviço de carros por assinatura da Chevrolet, só estava rodando de maneira experimental por aqui. A nova loja vai contar com toda a estrutura para fazer a operação andar e se expandir. Todo o estoque da nova concessionária estará disponível para venda e também para o Revo. Os clientes do programa pagarão uma mensalidade que inclui: carro zero, documentação, IPVA, seguro e revisões.