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Negócios

Vessa fecha acordo com Chevrolet para assinatura de veículos no ES

Grupo capixaba, parceiro da montadora norte-americana desde 1935, fechou acordo para entrar no mercado de assinatura, o que mais cresce no setor automotivo

Públicado em 

30 ago 2023 às 15:53
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Nova concessionária da Vessa, no Centro de Vila Velha
Nova concessionária da Vessa, no Centro de Vila Velha Crédito: Vessa/Divulgação
Parceira da Chevrolet no Espírito Santo desde 1935, a Vessa está dando um passo relevante nessa quase centenária caminhada. A empresa está inaugurando uma nova concessionária, no Centro de Vila Velha, um investimento de R$ 3 milhões, que vai marcar a entrada da rede capixaba no mercado de assinatura de veículos, segmento que só cresce dentro do setor automotivo. A Vessa é a única na Grande Vitória a ter esse tipo de acordo com a montadora norte-americana.
Até agora, o Revo, serviço de carros por assinatura da Chevrolet, só estava rodando de maneira experimental por aqui. A nova loja vai contar com toda a estrutura para fazer a operação andar e se expandir. Todo o estoque da nova concessionária estará disponível para venda e também para o Revo. Os clientes do programa pagarão uma mensalidade que inclui: carro zero, documentação, IPVA, seguro e revisões.
O Grupo Vessa engloba a Vessa Veículos, a Revizza Autocenter e a SS Distribuidora.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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