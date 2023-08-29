Reforma tributária: as batalhas do Espírito Santo no Senado

Crédito: Carlos Alberto

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, realiza, nesta terça-feira (29), em Brasília, uma reunião com todos os governadores para debater a reforma tributária que, após ser aprovada pela Câmara dos Deputados, tramita na Casa. O governador Renato Casagrande irá ao encontro ao lado do secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa. São dois os pontos principais que vão merecer maior atenção por parte dos capixabas: governança do Conselho Federativo - que responsável por administrar os recursos do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que será dividido entre estados e municípios - e a distribuição das verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR).

No caso do Conselho Federativo, Casagrande vai defender que a divisão de cadeiras não dê tanto peso ao tamanho das populações, como defende, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas. Importante lembrarmos que no novo sistema tributário brasileiro o Conselho Federativo terá muito poder, portanto, o debate sobre como se dará a governança desse colegiado é para lá de importante. O órgão será formado por indicados de estados e municípios. O Conselho Federativo vai recolher o IBS, vai dar as compensações e vai fazer a distribuição do resultado entre os entes; alinhar a interpretação e a aplicação das regras; editar normas; e resolver questões dentro da esfera administrativa.

O medo de estados menores, caso do Espírito Santo, é que, diante de uma governança que privilegia as maiores populações, seus interesses sejam simplesmente ignorados dentro de um colegiado que terá muito poder sobre o caixa de todos os entes subnacionais. No caso do CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), imposto da União, a responsabilidade será toda da Receita Federal.

No caso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que será repartido entre os estados para incentivar a atividade econômica, o debate é sobre o que será levado em consideração na hora de distribuir os recursos. Existem algumas propostas: pela população, pela extensão territorial, pela quantidade de pessoas que recebem Bolsa Família e que a divisão seja inversamente proporcional ao tamanho do PIB, que é a defendida pelo Espírito Santo.

Além dessas duas questões, o governador levará ao Senado a sua preocupação com a compensação dos créditos dados para empresas exportadoras. O Estado abriga gigantes do comércio exterior e, dependendo da forma como isso for estabelecido, o fluxo de caixa do governo estadual pode acabar prejudicado.