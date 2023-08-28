Capixaba Valor Investimentos abre escritório em Portugal

A capixaba Valor Investimentos
vai abrir, no final de setembro, um escritório em Lisboa. O empreendimento será em parceria com a 3J Capital, empresa de São Paulo especialista na gestão de patrimônio. A estratégia é atender os muitos brasileiros que foram morar em Portugal nos últimos anos e captar clientes europeus que querem investir no Brasil.
"Portugal vem recebendo muita gente nos últimos anos. O país mudou e passou a atrair um público que investe forte no mercado de capitais. A 3J, especializada em family office (faz a gestão dos investimentos e do patrimônio de uma família), é nossa sócia no escritório de Lisboa. Embora Portugal não seja relevante no mercado financeiro internacional, são muitas as oportunidades que temos ali. É isso que estamos observando", assinala Paulo Henrique Corrêa, sócio da Valor Investimentos.
Com o de Portugal, a Valor, que vem em franca expansão, passa a ter nove escritórios - Vitória, Lisboa, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Cachoeiro e Brumadinho - e R$ 10 bilhões sob custódia.