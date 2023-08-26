Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Magban investe R$ 30 milhões na ampliação da fábrica, em Cachoeiro

Empresa é uma das grandes da indústria de rochas ornamentais do Espírito Santo. O objetivo é dar mais fôlego à produção e ampliar as vendas para o mercado externo

Públicado em 

26 ago 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Ampliação da fábrica da Magban, em Cachoeiro
Ampliação da fábrica da Magban, em Cachoeiro Crédito: Abdo Filho
A Magban, uma das mais relevantes empresas da indústria de rochas ornamentais do Espírito Santo, inaugura, nos próximos meses, a ampliação de sua fábrica, em Cachoeiro de Itapemirim. Um investimento de R$ 30 milhões em máquinas, equipamentos e no aumento da área de produção. A capacidade instalada, hoje em 30 mil m² de chapas por mês, saltará para 45 mil m² mensais. A área de produção saiu de 6,5 mil m² para 12 mil m².  
O aporte se dá em um momento de acomodação das exportações - depois de um 2020 e um 2021 muito bons, houve, em 2022, um ligeiro encolhimento nas exportações. Em 2023, a expectativa é manter os números alcançados no ano passado. Cerca de 70% da produção da Magban vai para o mercado externo. Tales Machado Filho, diretor da empresa, afirma que trata-se de uma expansão estratégica, visando o longo prazo.
"Vai dar fôlego para a nossa empresa. Muitas vezes perdíamos vendas por falta de estoque. Essa expansão nos dará mais produção e também mais estoque, assim, conseguiremos trabalhar com mais tranquilidade. Confiamos no produto, no mercado e estamos olhando para o longo prazo", assinalou o executivo.
Ainda de acordo com Tales Filho, uma nova rodada de investimentos deve ser iniciada, no mais tardar, em 2025. "Vamos inaugurar a primeira fase nos próximos meses e em dois anos iniciaremos uma nova expansão".

Veja Também

UVV investe R$ 100 milhões em campus e quer curso de Medicina em Linhares

Água de reúso: após acordo com Arcelor, Cesan se aproxima da Vale

Campos em terra voltam a empurrar a produção de óleo e gás no ES

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

espírito santo indústria Findes ES Sul Rochas Ornamentais Sindirochas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados