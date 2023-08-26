Magban investe R$ 30 milhões na ampliação da fábrica, em Cachoeiro

Ampliação da fábrica da Magban, em Cachoeiro Crédito: Abdo Filho

A Magban, uma das mais relevantes empresas da indústria de rochas ornamentais do Espírito Santo, inaugura, nos próximos meses, a ampliação de sua fábrica, em Cachoeiro de Itapemirim. Um investimento de R$ 30 milhões em máquinas, equipamentos e no aumento da área de produção. A capacidade instalada, hoje em 30 mil m² de chapas por mês, saltará para 45 mil m² mensais. A área de produção saiu de 6,5 mil m² para 12 mil m².

O aporte se dá em um momento de acomodação das exportações - depois de um 2020 e um 2021 muito bons, houve, em 2022, um ligeiro encolhimento nas exportações. Em 2023, a expectativa é manter os números alcançados no ano passado. Cerca de 70% da produção da Magban vai para o mercado externo. Tales Machado Filho, diretor da empresa, afirma que trata-se de uma expansão estratégica, visando o longo prazo.

"Vai dar fôlego para a nossa empresa. Muitas vezes perdíamos vendas por falta de estoque. Essa expansão nos dará mais produção e também mais estoque, assim, conseguiremos trabalhar com mais tranquilidade. Confiamos no produto, no mercado e estamos olhando para o longo prazo", assinalou o executivo.