Campos em terra voltam a empurrar a produção de óleo e gás no ES

No primeiro semestre de 2023, houve um crescimento de 1,5% na extração de petróleo no Espírito Santo e de 0,6% na produção de gás natural. Quando abrimos os dados por área de produção, aparece o avanço da cadeia em terra. No caso do petróleo, a extração offshore cresceu 0,9% e a onshore avançou 15,1%, impactando firmemente no número global (+1,5%). No gás natural, a produção dos campos em terra foi ampliada em 112,3% nos primeiros seis meses do ano, revertendo uma redução de 0,7% na produção no mar. Importante destacar que o trabalho em terra fica próximo de 10% da produção total do Estado. Os números são da Agência Nacional de Petróleo e foram compilados pelo Observatório da Indústria da Findes.