Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Campos em terra voltam a empurrar a produção de óleo e gás no ES

No primeiro semestre de 2023, houve um crescimento de 1,5% na produção de petróleo no Espírito Santo e de 0,6% na produção de gás natural

Públicado em 

24 ago 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES Crédito: Seacrest/Divulgação
Após alguns bons anos ocupando um segundo plano para lá de discreto no cenário da indústria do petróleo e do gás capixaba, os campos onshore (em terra) do Estado, todos eles localizados no Norte do Estado, voltaram a empurrar a produção global de petróleo e principalmente de gás no Espírito Santo. Fato que não acontecia há muito tempo, desde quando o Estado, em meados dos anos 2000, passou a ser um dos líderes da produção offshore (no mar) do Brasil.
No primeiro semestre de 2023, houve um crescimento de 1,5% na extração de petróleo no Espírito Santo e de 0,6% na produção de gás natural. Quando abrimos os dados por área de produção, aparece o avanço da cadeia em terra. No caso do petróleo, a extração offshore cresceu 0,9% e a onshore avançou 15,1%, impactando firmemente no número global (+1,5%). No gás natural, a produção dos campos em terra foi ampliada em 112,3% nos primeiros seis meses do ano, revertendo uma redução de 0,7% na produção no mar. Importante destacar que o trabalho em terra fica próximo de 10% da produção total do Estado. Os números são da Agência Nacional de Petróleo e foram compilados pelo Observatório da Indústria da Findes.
O aumento da produção em terra, que não começou agora, coincide com o período em que a Petrobras iniciou o processo de venda dos campos onshore no Norte do Estado. As novas operadoras, as chamadas independentes, investem muito na produtividade e na integração da cadeia. Ao que parece, os resultados já estão surgindo.

Veja Também

Nó desatado: solução para o esgoto de VV destrava R$ 500 milhões em investimentos

As melhores opções para quem quer investir em imóveis no Espírito Santo

Empresas de rochas vão contratar estudo para medir impacto ambiental do setor

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Petróleo ES Norte Gás Natural
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem morre após confronto com a PM em Viana
Imagem de destaque
Por que a popularidade de Freud e da psicanálise cresce em épocas de crise e autoritarismo como agora
Imagem de destaque
Perseguição termina com moto invadindo loja no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados