Empresas de petróleo do ES firmam acordo de cooperação operacional

Estação de tratamento de petróleo em Fazenda Alegre Crédito: Carlos Alberto Silva

As companhias Seacrest Petróleo, Mandacaru Energia, Imetame, EnP Energy Platform e Capixaba Energia, todas empresas independentes de óleo e gás com atuação onshore no Norte do Espírito Santo, firmaram um acordo de cooperação e sinergia operacional visando aumento de competitividade e produtividade. O grupo tem até nome: IntegrES.

O memorando de entendimentos, assinado durante as feiras MecShow e ES Oil & Gas, foi costurado dentro do Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia. Os membros do IntegrES vão trabalhar para ampliar a interação das empresas do setor e elevar a atratividade do mercado. Também haverá uma frente de comunicação, para formar a imagem da produção de petróleo e gás capixaba dentro e fora do Espírito Santo.