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Economia

Empresas de petróleo do ES firmam acordo de cooperação operacional

Seacrest Petróleo, Mandacaru Energia, Imetame, EnP Energy Platform e Capixaba Energia criaram um grupo para melhorar competitividade e produtividade do negócio

Públicado em 

13 ago 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 06/12/2019 - ES - Linhares - Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre
Estação de tratamento de petróleo em Fazenda Alegre Crédito: Carlos Alberto Silva
As companhias Seacrest Petróleo, Mandacaru Energia, Imetame, EnP Energy Platform e Capixaba Energia, todas empresas independentes de óleo e gás com atuação onshore no Norte do Espírito Santo, firmaram um acordo de cooperação e sinergia operacional visando aumento de competitividade e produtividade. O grupo tem até nome: IntegrES.
O memorando de entendimentos, assinado durante as feiras MecShow e ES Oil & Gas, foi costurado dentro do Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia. Os membros do IntegrES vão trabalhar para ampliar a interação das empresas do setor e elevar a atratividade do mercado. Também haverá uma frente de comunicação, para formar a imagem da produção de petróleo e gás capixaba dentro e fora do Espírito Santo.
Olhando mais para dentro da operação, o foco é na sinergia. Isso passa por melhorar o escoamento da produção, criar um estoque virtual para melhor visualização dos recursos disponíveis e ajuda técnica em demandas específicas. Estes são os primeiros passos de uma parceria bastante inovadora que observa todo o negócio.
Bom lembrar que a dinâmica da produção onshore do Estado mudou completamente com a saída da Petrobras e a entrada de atores privados.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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