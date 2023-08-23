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Saneamento

Nó desatado: solução para o esgoto de VV destrava R$ 500 milhões em investimentos

De acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado, oito empreendimentos imobiliários estavam na fila para conseguir licenciamento e não conseguiam

Públicado em 

23 ago 2023 às 17:47
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Estação de tratamento Mulembá
Estação de tratamento de esgoto da Cesan Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo
O Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) do Espírito Santo estima que a solução dada pela Cesan para o estrangulamento do sistema de esgoto de Vila Velha colocará para rodar projetos que, juntos, somam R$ 500 milhões. São empreendimentos que estavam há meses na fila para o recebimento das licenças necessárias. Elas não eram dadas pela prefeitura justamente porque não havia viabilidade do ponto de vista do esgotamento sanitário.
"São oito empreendimentos que já estavam na fila da burocracia e a papelada não saía por falta de viabilidade, mas temos vários outros que, nos próximos meses, terão seus processos iniciados diante da retirada do obstáculo. Só nesses oito que estão na fila estimamos um investimento de R$ 500 milhões até 2028 e a geração de mil empregos diretos", disse o presidente do Sinduscon/ES, Douglas Vaz.
A notícia ganha ainda mais relevância diante do fato de Vila Velha ser a cidade do Espírito Santo onde o mercado imobiliário mais cresce há alguns anos.
No início do mês, a Cesan definiu que vai antecipar a construção de um dos tanques da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que será feita no bairro Araçás, uma das maiores do Estado. Isso é o suficiente para viabilizar a liberação dos processos que estavam travados. Os empreendimentos que estão sendo licenciados hoje serão finalizados, na melhor das hipóteses, no final de 2027. O tanque que será agilizado será entregue bem antes disso, em abril do ano que vem se tudo der certo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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