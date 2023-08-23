Nó desatado: solução para o esgoto de VV destrava R$ 500 milhões em investimentos

Estação de tratamento de esgoto da Cesan Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo

O Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) do Espírito Santo estima que a solução dada pela Cesan para o estrangulamento do sistema de esgoto de Vila Velha colocará para rodar projetos que, juntos, somam R$ 500 milhões. São empreendimentos que estavam há meses na fila para o recebimento das licenças necessárias. Elas não eram dadas pela prefeitura justamente porque não havia viabilidade do ponto de vista do esgotamento sanitário.

"São oito empreendimentos que já estavam na fila da burocracia e a papelada não saía por falta de viabilidade, mas temos vários outros que, nos próximos meses, terão seus processos iniciados diante da retirada do obstáculo. Só nesses oito que estão na fila estimamos um investimento de R$ 500 milhões até 2028 e a geração de mil empregos diretos", disse o presidente do Sinduscon/ES, Douglas Vaz.

A notícia ganha ainda mais relevância diante do fato de Vila Velha ser a cidade do Espírito Santo onde o mercado imobiliário mais cresce há alguns anos.