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Norte do ES

O que falta para a Azul iniciar as operações no Aeroporto de Linhares

A Azul Linhas Aéreas, que já disse querer operar voos regulares no Norte capixaba, aguarda a homologação de mais equipamentos de segurança

Públicado em 

22 ago 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Azul
Avião da Azul no céu de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Na última quinta-feira (17), a Aeronáutica homologou o Papi (Precision Approach Path Indicator, em português, Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) do Aeroporto de Linhares. A princípio, era o que faltava para que as operações comerciais fossem iniciadas no terminal, mas não. Ainda faltam alguns detalhes. A Azul Linhas Aéreas, que já disse querer operar voos regulares no Norte capixaba, aguarda a homologação de mais equipamentos de segurança.
"A Azul reforça o interesse de iniciar as operações no aeroporto de Linhares. A companhia teve conhecimento da homologação do Papi na semana passada, porém, ainda aguarda a homologação do IFR-IMC para as aeronaves ATR72, antes de começar o planejamento de voos na cidade". O IFR-IMC é um conjunto de ferramentas e regras que possibilitam a operação de aeronaves quando as condições meteorológicas não permitem a visibilidade mínima.
Modelo ATR72 da Azul
Modelo ATR72 da Azul Crédito: Divulgação/Azul
A aeronave citada pela assessoria da companhia, um ATR72, é um turboélice, com capacidade para até 72 passageiros, projetado para voos curtos - de 1.500 km.
De acordo com a Azul, as rotas, assim como todas as demais questões operacionais serão definidas e divulgadas assim que o terminal de Linhares estiver apto para receber voos comerciais.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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