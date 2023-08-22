O que falta para a Azul iniciar as operações no Aeroporto de Linhares

Na última quinta-feira (17), a Aeronáutica homologou o Papi
(Precision Approach Path Indicator, em português, Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) do Aeroporto de Linhares. A princípio, era o que faltava para que as operações comerciais fossem iniciadas no terminal, mas não. Ainda faltam alguns detalhes. A Azul Linhas Aéreas, que já disse querer operar voos regulares no Norte capixaba, aguarda a homologação de mais equipamentos de segurança.
"A Azul reforça o interesse de iniciar as operações no aeroporto de Linhares. A companhia teve conhecimento da homologação do Papi na semana passada, porém, ainda aguarda a homologação do IFR-IMC para as aeronaves ATR72, antes de começar o planejamento de voos na cidade". O IFR-IMC é um conjunto de ferramentas e regras que possibilitam a operação de aeronaves quando as condições meteorológicas não permitem a visibilidade mínima.
A aeronave citada pela assessoria da companhia, um ATR72, é um turboélice, com capacidade para até 72 passageiros, projetado para voos curtos - de 1.500 km.
De acordo com a Azul, as rotas, assim como todas as demais questões operacionais serão definidas e divulgadas assim que o terminal de Linhares estiver apto para receber voos comerciais.