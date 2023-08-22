O que falta para a Azul iniciar as operações no Aeroporto de Linhares

"A Azul reforça o interesse de iniciar as operações no aeroporto de Linhares. A companhia teve conhecimento da homologação do Papi na semana passada, porém, ainda aguarda a homologação do IFR-IMC para as aeronaves ATR72, antes de começar o planejamento de voos na cidade". O IFR-IMC é um conjunto de ferramentas e regras que possibilitam a operação de aeronaves quando as condições meteorológicas não permitem a visibilidade mínima.