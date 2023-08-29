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Química

Indústria de lubrificantes do Sul anuncia investimento em Sooretama

A Paraflu, companhia do Rio Grande do Sul especializada na fabricação de lubrificantes para motores, fluidos de freio e demais produtos automotivos fará aporte de R$ 35 milhões

Públicado em 

29 ago 2023 às 16:53
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sooretama, Norte do Espírito Santo
Sooretama, Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Sooretama
A Paraflu, companhia do Rio Grande do Sul especializada na produção de lubrificantes para motores, fluidos de freio e produtos de limpeza e polimento para veículos, vai fazer uma unidade em Sooretama, Norte do Espírito Santo. A carta de anuência para a instalação da fabricante gaúcha no Estado foi assinada nesta segunda-feira (28) pelo prefeito da cidade, Alessandro Broedel.
A unidade capixaba da Paraflu vai ser construída às margens da BR 101, no distrito de Córrego Alegre. No local, além do parque fabril, será um feito um centro de distribuição com peças, acessórios e lubrificantes para veículos automotores. As obras devem começar na semana que vem e a expectativa é de operação em 2024.
"Temos recebido um fluxo grande de investimentos e a procura por informações sobre a cidade tem sido grande. Além da localização e das boas relações institucionais que mantemos com o setor privado, a Sudene e os incentivos aqui do Estado ajudam muito. As perspectivas aqui para a região são boas", assinalou Alessandro Broedel, prefeito de Sooretama.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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