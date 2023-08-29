Indústria de lubrificantes do Sul anuncia investimento em Sooretama

Sooretama, Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Sooretama

A Paraflu, companhia do Rio Grande do Sul especializada na produção de lubrificantes para motores, fluidos de freio e produtos de limpeza e polimento para veículos, vai fazer uma unidade em Sooretama, Norte do Espírito Santo. A carta de anuência para a instalação da fabricante gaúcha no Estado foi assinada nesta segunda-feira (28) pelo prefeito da cidade, Alessandro Broedel.

A unidade capixaba da Paraflu vai ser construída às margens da BR 101, no distrito de Córrego Alegre. No local, além do parque fabril, será um feito um centro de distribuição com peças, acessórios e lubrificantes para veículos automotores. As obras devem começar na semana que vem e a expectativa é de operação em 2024.