Sustentabilidade

Espírito Santo é uma rota estratégica para a energia eólica no oceano

Especialistas apontam que o Estado reúne um conjunto de vantagens, como localização estratégica, linhas de transmissão próximas ao litoral e portos estruturados

O Espírito Santo é uma rota estratégica para energia eólica — gerada a partir do vento — no oceano. Foi o que apontaram especialistas nesta quarta-feira (11) durante a Feira Sustentabilidade Brasil 2025, que acontece até o próximo sábado (14), na Praça do Papa, em Vitória , enquanto discutiam o potencial do litoral brasileiro, no painel “Transição Energética Global e o Futuro da Economia Azul”. O evento, que integra a preparação nacional para a COP 30, reforçou que o mar pode ser mais do que um recurso natural, pode se tornar uma fonte estratégica de energia limpa, empregos verdes e desenvolvimento regional sustentável. >

Evento celebra as belezas e a potência do Norte do ES para o turismo

Nova matriz sustentável

Responsabilidade ambiental

O que é a energia eólica offshore?

Já a energia eólica offshore é gerada a partir de turbinas instaladas no mar, onde os ventos são mais fortes e constantes, o que aumenta o rendimento dos equipamentos e a estabilidade da geração elétrica. “Temos um grande potencial de eólica onshore no Brasil, que tem um rendimento muito bom, as turbinas funcionam 45% do tempo, já no oceano é 60%. No exterior, a diferença é muito maior, em terra, os parques eólicos funcionam 30% do tempo e no oceano 60%, logo é mais vantajoso”, explicou Emilio.>