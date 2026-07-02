Homem é preso em condomínio de luxo suspeito de extorquir médicos

Um homem de 56 anos foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (2) em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, suspeito de integrar uma organização criminosa investigada por extorquir clínicas médicas e profissionais da saúde em diferentes estados do país.





Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, a prisão foi realizada durante uma ação conjunta da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.





De acordo com a corporação, a investigação identificou pelo menos nove casos com o mesmo modo de atuação. Os detalhes sobre o esquema, a estrutura do grupo criminoso, vítimas no Espírito Santo e as diligências que levaram à identificação dos envolvidos serão apresentados em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira.