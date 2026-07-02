Sebrae/ES abre processo seletivo com salário de quase R$ 7 mil

Quem quer trabalhar no Sebrae/ES deve ficar atento. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que visa à contratação imediata de profissionais de níveis médio e superior. Também haverá cadastro de reserva.





As oportunidades são para atuar na sede da instituição, em Vitória, e em todos os municípios onde o Sebrae tem escritórios no Espírito Santo, como Vila Velha, Serra, Viana, Santa Teresa e Cariacica.





O cargo de assistente é voltado para quem tem o ensino médio completo e experiência mínima de seis meses. A remuneração é de R$ 2.842,25.