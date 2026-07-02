Sebrae/ES abre processo seletivo com salário de quase R$ 7 mil

Quem quer trabalhar no Sebrae/ES deve ficar atento. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que visa à contratação imediata de profissionais de níveis médio e superior. Também haverá cadastro de reserva.
As oportunidades são para atuar na sede da instituição, em Vitória, e em todos os municípios onde o Sebrae tem escritórios no Espírito Santo, como Vila Velha, Serra, Viana, Santa Teresa e Cariacica.
O cargo de assistente é voltado para quem tem o ensino médio completo e experiência mínima de seis meses. A remuneração é de R$ 2.842,25.
As inscrições para o cargo de assistente podem ser feitas até as 18 horas do dia 6 de julho, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec). A taxa de inscrição é de R$ 50,00
A função de analista tem salário de R$ 6.854,72. Os candidatos precisam ter ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Pública ou Turismo, além de experiência comprovada de, no mínimo, seis meses e carteira habilitação (categoria B).
Os interessados em trabalhar como analista técnico podem se inscrever até as 18 horas do dia 13 de julho, no site da Fapetec.
Além da remuneração, os profissionais receberão benefícios como assistência médico-hospitalar, plano odontológico, previdência privada, seguro de vida em grupo, vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-educação, conforme as regras estabelecidas pela instituição.
A seleção contará com avaliação de conhecimentos (prova objetiva e discursiva), análise curricular e documental, avaliação de perfil e entrevista individual por competências.
Para assistente, os exames objetivos serão aplicados em 12 de julho e os discursivos, em 29 de julho. Já para analista, o primeiro teste acontece em 19 de julho e o segundo, em 5 de agosto.
Os profissionais contratados serão admitidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com jornada de 40 horas semanais e contrato por prazo indeterminado.
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